Τεκμήρια αυτοκινήτων: Τι αλλάζει από το 2026 και πώς επηρεάζεται η αγορά

Από το 2026 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 προκαλώντας νέες τάσεις στην αγορά του αυτοκινήτου.

Το τεκμήριο δεν θα καθορίζεται πλέον από τα κυβικά του αυτοκινήτου, αλλά από τις εκπομπές CO2, σε ευθυγράμμιση με τον τρόπο που ήδη καθορίζονται τα τέλη κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετάβαση σε κριτήριο εκπομπών εισάγει κλιμακωτή χρέωση ανά γραμμάριο CO2, με τέσσερις ζώνες που καλύπτουν χαμηλές έως υψηλές εκπομπές. Όσο χαμηλότερες είναι οι εκπομπές, τόσο μικρότερο το τεκμήριο. Έτσι, νεότερα ή αποδοτικότερα μοντέλα ενδέχεται να δουν ουσιαστική μείωση στη λεγόμενη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης του ιδιοκτήτη τους, σε σχέση με το ισχύον σύστημα που τιμωρεί εξίσου οχήματα με ίδιους κυβισμούς αλλά πολύ διαφορετικές επιδόσεις ρύπων.

Ποιους αφορά

Η ρύθμιση πιάνει κυρίως οχήματα που είναι άνω της δεκαετίας σε ηλικία, αλλά και πιο φρέσκιες ταξινομήσεις, όπου οι προδιαγραφές ρύπων είναι συνήθως χαμηλότερες. Παράλληλα, τα παλαιότερα αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές παραμένουν εκτεθειμένα σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, ακόμη κι αν έχουν μικρό κυβισμό.

Για τα υβριδικά, η κλίμακα εκπομπών λειτουργεί ευνοϊκά λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης και των περιορισμένων ρύπων, γεγονός που συμπιέζει αισθητά το τεκμήριο. Στα αμιγώς ηλεκτρικά, διατηρείται μηδενικό τεκμήριο για οχήματα με τιμή έως 50.000 ευρώ, ενώ για ακριβότερα μοντέλα το τεκμήριο περιορίζεται σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με σήμερα. Το σχήμα αυτό κλειδώνει ένα προβάδισμα κόστους χρήσης για την ηλεκτροκίνηση, χωρίς όμως να αφήνει εκτός τις μεσαίες κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλλαγή επηρεάζει την ζήτηση καθώς μοντέλα με επαρκή ισχύ αλλά καλύτερη ενεργειακή απόδοση καθίστανται φορολογικά πιο ελκυστικά, ενώ ορισμένες κατηγορίες που επιβαρύνονταν από το παλιό σύστημα ενδέχεται να ανακτήσουν ξανά μερίδιο στην αγορά.

Η σύνδεση τεκμηρίων με CO2 θεωρείται πιο δίκαιη και πιο κοντά στις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Ωστόσο, όσοι σχεδιάζουν αγορά ή αντικατάσταση οχήματος θα πρέπει να κοιτάζουν πλέον προσεκτικά τα επίσημα γραμμάρια CO2 του μοντέλου που τους ενδιαφέρει και όχι μόνο τα κυβικά. Η τρέχουσα τιμή πώλησης, η ύπαρξη υβριδικής τεχνολογίας και το αν η έκδοση εμπίπτει στο όριο για μηδενικό ή μειωμένο τεκμήριο στην ηλεκτροκίνηση, θα καθορίζουν το πραγματικό ετήσιο κόστος χρήσης πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν.