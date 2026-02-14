Τελευταία ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικίας

Τελευταία ευκαιρία για την παροχή έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για όσους ιδιοκτήτες ασφάλισαν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών είναι το τρέχον Σαββατοκύριακο, καθώς την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 λήγει η διορία.

Με την απόφαση Α.1005/2026 της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών. Για το 2026 η έκπτωση διαμορφώνεται σε 20% όταν η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και η κατοικία είναι ασφαλισμένη για ένα έτος, σωρευτικά, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Για κατοικίες με φορολογητέα αξία πάνω από 500.000 ευρώ, η μείωση είναι 10%, υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Κρίσιμο σημείο είναι ότι, για να δοθεί η μείωση στον ΕΝΦΙΑ του 2026, η ασφάλιση πρέπει να έχει ισχύ μέσα στο 2025. Ταυτόχρονα, η κάλυψη πρέπει να αφορά το σύνολο της αξίας ανακατασκευής της κατοικίας, η οποία για το 2026 ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι για κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 90.000 ευρώ. Αν η ασφαλισμένη αξία υπολείπεται, η μείωση δεν χορηγείται.

Η διαδικασία στηρίζεται σε διασταύρωση στοιχείων από τις ασφαλιστικές εταιρείες και σε αίτηση του φορολογούμενου. Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων που ήταν σε ισχύ μέσα στο 2025 και καλύπτουν σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα έχουν αποσταλεί στην Αρχή, ενώ μετά την υποβολή των αιτήσεων οι ασφαλιστικές επιβεβαιώνουν τα δεδομένα έως τις 28.02.2026.

Επιπλέον, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για συνιδιοκτησίες. Ο λήπτης της ασφάλισης δηλώνει τους συνιδιοκτήτες και εκείνοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ, ώστε στη συνέχεια να υποβάλουν τη δική τους αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο που δηλώθηκε με το δικαίωμά τους στην ασφαλισμένη κατοικία.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει ως σημαντική προθεσμία την καταβολή της 12ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025 έως την Παρασκευή 27.02.2026, που είναι και το κλείσιμο του φετινού κύκλου πληρωμών.