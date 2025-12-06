Συμβαίνει τώρα:
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρωμή χωρίς παράταση, πρόστιμα στους ασυνεπείς – Πώς γίνεται εξόφληση χωρίς κωδικούς Taxisnet

Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής
Αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Συγγρού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EYROKINISSI

Σε 25 μέρες λήγει η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, βρίσκοντας στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια.

Φέτος τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  1. Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
  2. Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
  3. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.
  4. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Μια ακόμα σημαντική αλλαγή φέτος αφορά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά. Συγκεκριμένα: 

  • 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
  • 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
  • 100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

