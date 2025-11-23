Χρηστικά

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πως να τα πληρώσετε χωρίς κωδικούς Taxisnet

Τι αλλάζει φέτος με τα πρόστιμα
Διαθέσιμα είναι από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 μπορούν να πληρωθούν πλέον εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και το ΑΦΜ. Αν δεν θέλετε δηλαδή να μπείτε με κωδικούς TAXISnet, μπορείτε να τα κατεβάσετε και να πληρώσετε το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας.

Η διαδικασία είναι η εξής:

  1. Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
  2. Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
  3. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.
  4. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Να σημειωθεί ότι η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:

  • 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
  • 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
  • 100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

