Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής – Τα πρόστιμα

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια.

Φέτος τα τέλη κυκλοφορίας 2026 μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE. Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας. ΕΚτο ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Να σημειωθεί ότι η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά: