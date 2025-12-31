Τέλη κυκλοφορίας 2026: Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία – Τι πληρώνουμε μέσω ΑΑΔΕ

Μέχρι σήμερα (31.12.25) μπορούν οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε πληρωμές φόρων και τελών και να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες που εκπνέουν με το κλείσιμο του έτους. Όσοι δεν κινηθούν εγκαίρως θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις από το νέο έτος, ενώ οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ παραμένουν διαθέσιμες έως αργά το βράδυ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται τόσο πληρωμές φόρων και τελών, όσο και δηλώσεις που «κλειδώνουν» αποκλειστικά με το τέλος του φορολογικού έτους. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές εφαρμογές του Taxisnet και της ΑΑΔΕ θα παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 11:00 το βράδυ.

Ποιες προθεσμίες λήγουν σήμερα

1. Τέλη Κυκλοφορίας 2026 και ψηφιακή κατάθεση πινακίδων

Σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας για το 2026, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι και αφορούν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν κανονικά. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε μέσω της ΑΑΔΕ είτε μέσω e-banking.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έως χθες είχαν πληρώσει περίπου 4,8 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ, ενώ απομένουν περίπου 700.000 οχήματα που δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει την υποχρέωση.

Από την 1η Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ το νέο σύστημα προσαυξήσεων για εκπρόθεσμη πληρωμή:

προσαύξηση 25% για πληρωμή εντός Ιανουαρίου,

50% για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου,

100% από την 1η Μαρτίου και μετά, δηλαδή διπλασιασμός των τελών.

Οι ίδιες επιβαρύνσεις ισχύουν και σε περιπτώσεις μερικής καταβολής.

Παράλληλα, σήμερα λήγει και η προθεσμία για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας και την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων μέσω myCAR, για όσους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

2. Φόρος εισοδήματος – 6η δόση

Μέχρι σήμερα πρέπει να καταβληθεί η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος για όσους έχουν επιλέξει εξόφληση σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Παράλληλα, έως τα μεσάνυχτα οι φορολογούμενοι (μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες) πρέπει να έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών δαπανών, ίσο με το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους, ώστε να αποφύγουν πρόσθετη φορολόγηση το 2026.

3. ΕΝΦΙΑ 2025 – 10η δόση

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εξοφλούν τον ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις πρέπει να πληρώσουν έως σήμερα τη 10η δόση για το 2025. Υπενθυμίζεται ότι απομένουν ακόμη δύο δόσεις, με τον κύκλο πληρωμών να ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2026.

4. Δηλώσεις για αναδρομικά

Μισθωτοί και συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά εντός του 2024 οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα ποσά αυτά, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ξεχωριστά για κάθε φορολογικό έτος.

Ο φόρος που προκύπτει βεβαιώνεται με νέο εκκαθαριστικό και εξοφλείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, με δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 48 έντοκες δόσεις.

5. Δηλώσεις για κάλυψη τεκμηρίων

Μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν και οι δηλώσεις για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY.

6. Φορολογικές δηλώσεις αποβιωσάντων

Οι συγγενείς και οι νόμιμοι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν εντός του 2024 πρέπει επίσης να υποβάλουν έως σήμερα τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με τα απαιτούμενα στοιχεία.

7. Υποχρεώσεις φορολογικών κατοίκων εξωτερικού

Όσοι μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2024 καλούνται να ολοκληρώσουν σήμερα την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Ποιες ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ «κλείνουν» σήμερα

Σημειώνεται ότι σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, πολλές ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ θα λειτουργούν έως τις 23:00. Μετά την ώρα αυτή δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή δηλώσεων, ακόμη και αν η σύνδεση έχει γίνει νωρίτερα.

Αύριο, Πρωτοχρονιά, αρκετές εφαρμογές θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω κλεισίματος του φορολογικού έτους και θα επανενεργοποιηθούν σταδιακά από τις 2 Ιανουαρίου.

Έως τις 23:00 σήμερα θα είναι διαθέσιμες:

η εφαρμογή myPROPERTY για δηλώσεις μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών,

το Περιουσιολόγιο (Ε9 / ΕΝΦΙΑ) για διορθώσεις στοιχείων ακινήτων,

η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (φορολογικά έτη 2015–2024),

η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και λοιπών φόρων μέσω myAADE,

η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με κάρτες ή IRIS,

η εφαρμογή για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων και αμοιβών για το φορολογικό έτος 2024, η οποία κλείνει οριστικά σήμερα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026 και των αντίστοιχων αποδεικτικών καταβολής.