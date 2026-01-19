Τέλη κυκλοφορίας, Ε9, εισφορές και ΦΠΑ – «Καυτό» δεκαήμερο προθεσμιών έως το τέλος Ιανουαρίου

Προθεσμίες έως 31.01.2026 έχουν οι φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι για να κλείσουν σημαντικές υποχρεώσεις τους, σχετικές τέλη κυκλοφορίας, Ε9, εισφορές και ΦΠΑ.

Ουσιαστικά, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου συμπυκνώνονται πληρωμές και δηλώσεις που αφορούν την λήξη της διορίας για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, ενδεχόμενες μεταβολές που έγιναν στην κατάσταση των ακινήτων εντός του 2025 και πρέπει να δηλωθούν στο Ε9, την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από πλευράς ασφαλισμένων μη μισθωτών, καθώς και η συνήθης περιοδική δήλωση του ΦΠΑ από επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο μαζικό πεδίο παραμένουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 για όσους δεν τα εξόφλησαν εμπρόθεσμα έως 31.12.2025. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι, από συνολικά 6,75 εκατομμύρια οχήματα, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη για 5,94 εκατομμύρια, δηλαδή ποσοστό 88%, ενώ περίπου 790.000 ιδιοκτήτες πέρασαν στην εκπρόθεσμη ζώνη. Παράλληλα, τα οχήματα που τέθηκαν σε ακινησία έφτασαν τα 208.976.

Για τους εκπρόθεσμους, το πρόστιμο είναι πλέον κλιμακωτό. Προσαύξηση 25% επί του ποσού των τελών προβλέπεται εφόσον η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 02.02.2026, προσαύξηση 50% εφόσον γίνει έως και 02.03.2026, ενώ από 03.03.2026 και μετά, ή σε περίπτωση μερικής ή μη εξόφλησης, η επιβάρυνση γίνεται ισόποση των τελών. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία, γεγονός που διαφοροποιεί την επιβάρυνση για επαγγελματίες.

Το χρονικό όριο για τις δηλώσεις Ε9

Στα ακίνητα, η 31.01.2026 λειτουργεί ως όριο για την ορθή αποτύπωση της περιουσιακής εικόνας στο Ε9 για μεταβολές που έγιναν μέσα στο 2025. Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ή διορθώνεται έως 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, κάτι που καλύπτει περιπτώσεις όπως αγοραπωλησίες, δωρεές και γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, αλλαγές σε τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή είδος δικαιώματος. Η προθεσμία έχει πρακτικό βάρος επειδή τα στοιχεία του Ε9 τροφοδοτούν την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, άρα τυχόν λάθος καταγραφή μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη χρέωση ή σε διορθώσεις που θα προκύψουν αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για όσους διαθέτουν ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση, η πλησιέστερη προθεσμία είναι στις 20.01.2026. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή. Έτσι, οι αναχωρήσεις που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2025 πρέπει να έχουν δηλωθεί έως 20.01.2026, ώστε να αποτυπωθούν εγκαίρως τα στοιχεία κάθε μίσθωσης.

Η ώρα της επιλογής για τους μη μισθωτούς

Στο ασφαλιστικό, έως και το Σάββατο 31.01.2026 παραμένει ανοικτή η ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2026. Η επιλογή αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες και καθορίζει το ύψος των εισφορών που θα καταβάλλονται μέσα στη χρονιά, μέσω της σχετικής εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ.

Στο πεδίο του ΦΠΑ, η 30.01.2026, ως τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, είναι η βασική ημερομηνία για την περιοδική δήλωση. Μέχρι τότε υποβάλλεται η δήλωση για τους υποκείμενους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία για τη φορολογική περίοδο Δεκεμβρίου, ενώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία η δήλωση αφορά το τέταρτο τρίμηνο, δηλαδή Οκτώβριο έως Δεκέμβριο. Για όσους υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου, έως 31.01.2026 λήγει η προθεσμία για την ενιαία δήλωση ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων για το τρίμηνο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου, καθώς και για τη φορολογική περίοδο Δεκεμβρίου.

Για επιχειρήσεις με ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ο Ιανουάριος έχει και ενδιάμεσο ορόσημο στις 26.01.2026, όπου συγκεντρώνονται οι υποχρεώσεις του προηγούμενου μήνα για στατιστική δήλωση INTRASTAT και για ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις, όπου εφαρμόζονται.