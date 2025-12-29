Θεοδωρικάκος: Σε ρεκόρ από το 2008 οι πληρωμές για αναπτυξιακούς νόμους

Το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα καταγράφηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2025, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Συνολικά διατέθηκαν 337.816.495,76 ευρώ σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια και ειδικότερα στη Μακεδονία – Θράκη, όπου οι πληρωμές ανήλθαν σε 155.472.114,11 ευρώ, έναντι περίπου 104 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, όπως τόνισε ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε επίπεδο Περιφερειών, τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση έλαβε η Θεσσαλία με 26.783.175,15 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15.762.365,29 ευρώ, η Πελοπόννησος με 14.996.399,44 ευρώ και η Κρήτη με 11.912.641,77 ευρώ.

Παράλληλα, μετά από τρία χρόνια, πραγματοποιήθηκαν εκταμιεύσεις και για δαπάνες αξιολογητών και ελεγκτών, εξέλιξη που ενισχύει τη λειτουργία του συστήματος και επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων, εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με τα νέα επενδυτικά σχέδια για τα καθεστώτα της Μεταποίησης και των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης να επιλέγονται έως τις 31 Ιανουαρίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει επίσης τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης για το 2026, τα οποία αφορούν εκ νέου τη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, αλλά και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνία, την Εξωστρέφεια, την Αγροδιατροφή και την Άμυνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές για τα καθεστώτα Μεταποίηση Α και Β, Τουρισμός Α και Β, Αγροδιατροφή και Γενική Επιχειρηματικότητα 360.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου κύκλου πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων από το 2008 μέχρι σήμερα αποτυπώνει την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας που επενδύει, παράγει και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Παράλληλα αποτελεί ένα μήνυμα αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων. Για πρώτη φορά μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται στην περιφέρεια, ενισχύοντας έμπρακτα την ισόρροπη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και στηρίζοντας την παραγωγική οικονομία σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».