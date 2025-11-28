Τι ώρα κλείνουν σήμερα τα καταστήματα λόγω Black Friday – Ανοιχτά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Μέχρι τις 9 το βράδυ θα παραμείνουν σήμερα (28.11.2025) ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα λόγω της Black Friday, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όσους καταναλωτές εκμεταλλεύονται τις μεγάλες προσφορές.

Την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, ολοκληρώνοντας το τετραήμερο των εκπτώσεων. Φέτος, η ημέρα προσφορών από ηλεκτρονικά καταστήματα «πέφτει» την Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025, όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Το ωράριο, όπως επισημαίνεται, είναι ενδεικτικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει εντός των πλαισίων που προβλέπει η νομοθεσία.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής:

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών: