Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερά τα πράσινα το Δεκέμβριο – Ξεκινούν από τα 13,9 λεπτά

Μέση τιμή στα 18,5 λεπτά, από 19 λεπτά τον περασμένο μήνα
Detail of electricity bills with light bulb and coins
iStock

Σε επίπεδα αντίστοιχα με του Νοεμβρίου βρίσκονται τα οικιακά τιμολόγια (σ.σ. πράσινα) ηλεκτρικού ρεύματος το Δεκέμβριο.

Το εύρος των τιμών στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεταξύ 13,9 και 25,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα με μια μέση τιμή στα 18,5 λεπτά, από 19 λεπτά τον περασμένο μήνα.

Αναλυτικά, τα πράσινα οικιακά τιμολόγια για το Δεκέμβριο έχουν ως εξής:

prasino timologio

Η μικρή πτώση αποδίδεται στη χαμηλότερη τιμή χονδρικής, που έκλεισε το Νοέμβριο στα 106 ευρώ, δηλαδή 6 ευρώ χαμηλότερα σε μηνιαία βάση.

