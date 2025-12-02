Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερά τα πράσινα το Δεκέμβριο – Ξεκινούν από τα 13,9 λεπτά

Σε επίπεδα αντίστοιχα με του Νοεμβρίου βρίσκονται τα οικιακά τιμολόγια (σ.σ. πράσινα) ηλεκτρικού ρεύματος το Δεκέμβριο.

Το εύρος των τιμών στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεταξύ 13,9 και 25,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα με μια μέση τιμή στα 18,5 λεπτά, από 19 λεπτά τον περασμένο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, τα πράσινα οικιακά τιμολόγια για το Δεκέμβριο έχουν ως εξής:

Η μικρή πτώση αποδίδεται στη χαμηλότερη τιμή χονδρικής, που έκλεισε το Νοέμβριο στα 106 ευρώ, δηλαδή 6 ευρώ χαμηλότερα σε μηνιαία βάση.