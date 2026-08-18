Τουρισμός για όλους 2026-2027: Έως το τέλος της εβδομάδας οι αιτήσεις

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους.

Η πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» παραμένει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, με κωδικούς Taxisnet, αλλά και μέσω ΚΕΠ.

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Το νέο πρόγραμμα έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές κατά τους μήνες εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Από τις 10 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων στη πλατφόρμα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜ, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση κωδικών Taxisnet

Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, το νέο, αναβαθμισμένο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

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Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Το πρόγραμμα αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν.

Για άγαμους ή χήρους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά τα όρια αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, φτάνουν έως τις 58.000 ευρώ για έγγαμους με επτά παιδιά, ενώ για περισσότερα από επτά παιδιά το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, εφόσον διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας.

Πως θα δοθεί το voucher

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα λάβουν την επιδότηση σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

Πότε θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.