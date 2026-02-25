Χρηστικά

Τσιάρας – ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων 18,7 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους

Θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών, μετά τις 14:00 της Τετάρτης 25ης Φεβρουαρίου 2026
Την καταβολή αποζημιώσεων από τον Οργανισμό, αποφάσισαν κατόπιν συνεργασίας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με τον Πρόεδρο του Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις του Οργανισμού, σε συνεργασία με τον Κώστα Τσιάρα και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, αφορούν παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες εντός του 2025, ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, σε 8.480 δικαιούχους, καθώς και ζημίες που εντάσσονται σε προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ύψους 387 χιλ. ευρώ, σε 168 δικαιούχους.

Οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών, μετά τις 14:00 της Τετάρτης 25ης Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΕΛΓΑ, συνεπής στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων παραγωγών, ανταποκρίνεται με διαφάνεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, στις προσδοκίες τους.

