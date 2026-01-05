Χαμηλότερα από τις γειτονικές χώρες έκλεισε η Ελλάδα το 2025 στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος

Στα 103,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα έκλεισε το 2025 η μέση τιμή στη χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος της Ελλάδας.

Συγκριτικά, η χώρα μας είχε χαμηλότερη τιμή ρεύματος από τους γείτονές της και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Στη Βουλγαρία η χονδρική ήταν στα 106,9 ευρώ, στη Ρουμανία 108 ευρώ, στη Β. Μακεδονία 108,1, στη Σερβία 119,7 και στην Ιταλία 115.

Η διαφορά με τις γύρω χώρες ευθύνεται, άλλωστε, για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει πλέον σταθερά εξαγωγική. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το Νοέμβριο είχαμε τις τριπλάσιες εξαγωγές σε σχέση με τις εισαγωγές.

Διαφορετική, πάντως, είναι η τιμολογιακή σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η Γερμανία είχε 89 ευρώ, η Γαλλία 61 και η Ισπανία 65 ευρώ. Ο μέσος όρος σε όλη την Ε.Ε. βρέθηκε στα 88,4 ευρώ.

Να προσθέσουμε ότι κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του νέου έτους η τιμή χονδρικής στη χώρα μας κινήθηκε χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο εύρος των 79-94 ευρώ. Η πτώση ήρθε ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής ΑΠΕ κατά τη διάρκεια των εορτών, παρά το κύμα ψύχους που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε ανεβάσει σημαντικά τις τιμές.

Ενδεικτικά, χθες Κυριακή (4/1) οι ΑΠΕ παρήγαγαν περί το 60% του ηλεκτρισμού, με το φυσικό αέριο στο 32% και το λιγνίτη να συνεισφέρει 4,5%.