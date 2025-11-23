Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες

«Στόχος είναι, έως το τέλος της εβδομάδας με αρχές της επόμενης να καταβληθεί η βασική ενίσχυση στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν επίσης προγράμματα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων από τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στην ΕΡΤ.

«Πριν από μερικές μέρες εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης ως προς τις πληρωμές. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αρκετοί το αμφισβητούσαν. Είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί προσωπικά μαζί φυσικά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τον Ιούνιο έπρεπε να περάσουμε πολλούς σκοπέλους και υφάλους μέχρι να φτάσουμε μέχρι εδώ. Φτάσαμε, και ήδη έχουν ξεκινήσει πληρωμές για διάφορα μικρότερα προγράμματα, αυτήν την εβδομάδα καταβλήθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν πάνω από 80 χιλιάδες αγρότες», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως είπε, η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι φέτος θα εφαρμοστεί ένα μεταβατικό υβριδικό σύστημα. «Ως προς τους γεωργούς θα στηριχθούμε στις δηλώσεις στην εφορία και συγκεκριμένα στο ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ από το κτηματολόγιο. Ως προς τους κτηνοτρόφους θα στηριχθούμε σε στοιχεία από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα ή από το MYDATA για το γάλα και το κρέας που παρέδωσαν και τις ζωοτροφές που αγόρασαν.Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για να υπάρχει μια αξιόπιστη βάση. Όσοι έχουν δηλώσει ιδιωτικούς βοσκοτόπους, θα πάρουν την ενίσχυση που αντιστοιχεί. Και για όσους έχουν δηλώσει δημόσιους βοσκοτόπους, φεύγουμε από την τεχνική λύση, η οποία έχει επικριθεί πάρα πολύ και πάμε στους όμορους νομούς», ανέφερε. «Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα χρήματα που θα περισσέψουν επειδή υπήρχαν «πανωγραψίματα», να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θα πάρει λιγότερα χρήματα η χώρα, θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι έντιμοι αγρότες κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό πρόσημο το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι», ανέφερε.

Από το 2026, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα εφαρμοστεί ένα σύστημα απολύτως σύγχρονο και αξιόπιστο, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα πάμε με τη λεγόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση, δηλαδή επιδοτήσεις που είναι συνδεδεμένες με το ύψος της παραγωγής, με τα οικολογικά σχήματα και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και όσα χρήματα περισσέψουν από αυτές τις πληρωμές λόγω της αναδιάρθρωσης του συστήματος θα τα δώσουμε στους έντιμους παραγωγούς».

Σε σχέση με τη ευλογιά ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην στήριξη των κτηνοτρόφων σε τρία επίπεδα. «Πρώτον, προτεραιοποιούμε τις αποζημιώσεις για τα ζώα τα οποία υποχρεώθηκαν να θανατώσουν, οι οποίες φτάνουν μέχρι και 250 ευρώ το κεφάλι ανάλογα με το είδος του ζώου. Δεύτερον, έχουν δοθεί αποζημιώσεις για αυξημένο κόστος των ζωοτροφών. Τρίτον, αυτή την εβδομάδα, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα εξειδικευθούν αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για πρόσθετα μέτρα σε σχέση με την απώλεια εισοδήματος που έχουν οι κτηνοτρόφοι μας από την θανάτωση των ζώων. Δηλαδή στήριξη για την απώλεια εισοδήματος που θα έχουν για ένα έτος, μέχρι να ξαναδημιουργήσουν το κοπάδι τους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε:

Για τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα: «Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα από την πλευρά των ΗΠΑ είναι κάτι πολύ θετικό για την χώρα μας. Είδαμε τη Chevron να επενδύει νοτίως της Κρήτης ακυρώνοντας στην πράξη το περιβόητο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Είδαμε την Exxon να υπογράφει για εξορύξεις το 2027, δυτικά της Κέρκυρας. Είδαμε άλλες αμερικάνικες εταιρείες στην Αλεξανδρούπολη, μαζί με ελληνικές να κάνουν την Ελλάδα πύλη εισαγωγής του αμερικανικού φυσικού αερίου προς την ανατολική και κεντρική Ευρώπη.Και είδαμε και το ενδιαφέρον για το λιμάνι της Ελευσίνας. Αυτά όλα μαζί είναι κάτι πολύ σημαντικό για την θέση και για την οικονομία της χώρας. Η Ελλάδα και τη γεωστρατηγική της θέση θέλει να ενισχύει όσο περισσότερο γίνεται και οι επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες γιατί σημαίνουν θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, καλύτερο επίπεδο ζωής.

Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι, ενώ υποδεχόμαστε φυσικά τις αμερικανικές επενδύσεις και τις θέλαμε πάρα πολύ, την ίδια στιγμή σεβόμαστε και τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας.Στα λιμάνια μας έχουν υπάρξει διάφορες παραχωρήσεις στα τελευταία χρόνια. Στο λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, στο λιμάνι της Καβάλας. Αυτές οι παραχωρήσεις έγιναν με διεθνείς διαφανείς διαγωνισμούς.Όποιος ήθελε ερχόταν και όποιοι ήταν αξιόπιστοι και προσέφεραν τα περισσότερα χρήματα, έπαιρναν τις παραχωρήσεις.

Το λιμάνι του Πειραιά έχει μια πραγματικά εντυπωσιακή άνοδο από το 2008 και μετά που προχώρησε η Σύμβαση Παραχώρησης. Είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια αυτή την ώρα της Ευρώπης και ίσως το πιο ταχέως αναπτυσσόμενο. Έχει μια εξειδίκευση στα πλοία που μεταφέρουν containers. Το λιμάνι της Ελευσίνας από όσο λένε οι ειδικοί μπορεί να τραβήξει περισσότερο τα bulkcarriers. Επομένως μπορεί να προχωρήσουν παράλληλα, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Υπάρχει για όλους δουλειά και κυρίως όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά.

Για τον προϋπολογισμό του 2026: Ο προϋπολογισμός αντανακλά αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα: σταθερά βήματα μπροστά. Δέκα χρόνια πριν ήμασταν στα πρόθυρα της καταστροφής με το φάσμα της απειλής της εξόδου από την Ευρωζώνη.Από το 2019 και μετά προχωρούμε σε μια ανοδική πορεία η οποία συνδυάζει τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών: χαμηλότερο χρέος, χαμηλότερα ελλείμματα – τώρα έχουμε και πλεονάσματα – με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και σταδιακά ολοένα και υψηλότερο κοινωνικό μέρισμα.Παρότι μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, έχουμε περισσότερα έσοδα λόγω της ανάπτυξης που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης και λόγω της σημαντικής μείωσης της φοροδιαφυγής που δεν έγινε τυχαία αλλά με σοβαρή και δύσκολη προσπάθεια. Τα επιπλέον έσοδα επιστρέφουν στην κοινωνία, ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους. Ο προϋπολογισμός λοιπόν θα σηματοδοτήσει τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας της χώρας με περαιτέρω μείωση της ανεργίας και από την άλλη είναι συνδεδεμένος με τις φορολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.

«Έτσι θα προχωρήσουμε και από εδώ και πέρα. Μακριά από θαύματα, γιατί εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα.Ξέρω ότι υπάρχουν άλλα κόμματα τα οποία δηλώνουν ότι μπορούν. Τα δοκιμάσαμε στο παρελθόν όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.