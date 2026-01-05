Χρηστικά

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν οι ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλές τιμές

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές σε ρούχα, παπούτσια και άλλα εποχικά προϊόντα
iStock
iStock

Στις 12 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν προσφορές σε ρούχα, παπούτσια και άλλα εποχικά προϊόντα, με χαμηλότερες τιμές, κάτι που βοηθάει τον προϋπολογισμό τους.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική. Όμως, όσα καταστήματα συμμετέχουν πρέπει να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή και να μην χρησιμοποιούν παραπλανητικές προσφορές.

Επιπλέον, οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία. Έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
250
204
149
143
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
ΑΑΔΕ: Στόχος για 72.800 φορολογικούς ελέγχους το 2026
Οι φορολογικοί έλεγχοι αυτοί μαζί με τους τελωνειακούς, των οποίων επίκειται η ανακοίνωση και εφαρμογή, θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό του νέου επιχειρησιακού σχεδίου που θα ανακοινώσει η ΑΑΔΕ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Newsit logo
Newsit logo