Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026, οι οποίες αρχίζουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου. Για περισσότερο από έναν μήνα, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν σημαντικές μειώσεις σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και πλήθος άλλων προϊόντων.

Με αυτή την αφορμή η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματα που έχουν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών.

Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Τα καταστήματα Stock ή Outlet υποχρεούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να αναγράφουν στις προβλεπόμενες πινακίδες:

την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη, και τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να καθιστά σαφή στον καταναλωτή τη διάκριση μεταξύ των δύο τιμών.

Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος, καθώς και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή, το ποσοστό της μείωσης.

Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, τα καταστήματα αυτά οφείλουν να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης, ενώ σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία επιτρέπεται να αναγράφονται μόνο οι λέξεις «εκπτώσεις» ή «προσφορές».

Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.