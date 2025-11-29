Χρηστικά

Χρέη στο Δημόσιο: Παρατείνεται έως 1η Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία πληρωμής οφειλών Νοεμβρίου 2025

Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Ο λόγος είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών (σ.σ. δόσεις τρεχουσών χρεών ή ρυθμίσεων) προς την ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.

Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.

