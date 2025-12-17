Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία 2025: 12 τυχεροί κερδίζουν 100.000 ευρώ – Πώς συμμετέχουν οι φορολογούμενοι

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη φορολοταρία της χρονιάς, από την οποία θα αναδειχθούν 12 τυχεροί φορολογούμενοι, ο καθένας με έπαθλο 100.000 ευρώ, βάσει των λαχνών που συγκέντρωσαν από τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές το 2025.

Στην ίδια κλήρωση θα συμμετάχουν και λαχνοί προηγούμενων μηνών, δίνοντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν επιπλέον έπαθλα των 1.000 ευρώ. Στη φορολοταρία, το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη είναι τα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα. Κάθε ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αντιστοιχεί σε έναν λαχνό.

Ο αριθμός των λαχνών μπορεί να αυξηθεί όταν οι δαπάνες ενός μήνα ξεπερνούν το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οπότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Διπλάσιους λαχνούς λαμβάνουν οι φορολογούμενοι με ετήσιο πραγματικό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, χωρίς επιπλέον προσαύξηση βάσει ποσοστού κατανάλωσης. Για κάθε προστατευόμενο τέκνο οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50%, ενισχύοντας τις πιθανότητες των οικογενειών. Αντίθετα, όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ δαπάνης, χωρίς προσαύξηση. Το μηνιαίο εισόδημα υπολογίζεται ως 1/12 του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που δηλώνεται στη φορολογική δήλωση.

Στις κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, με ΑΦΜ στην Ελλάδα, που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και, αν είναι υπόχρεοι, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τα χρηματικά έπαθλα καταβάλλονται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο myAADE της ΑΑΔΕ, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία», ο οποίος πρέπει να εμφανίζει τον κληρωθέντα ως δικαιούχο.