Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Έπαθλα των 100.000 ευρώ για 12 υπερτυχερούς – Ποιοι φορολογούμενοι συμμετέχουν στη κλήρωση

Μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να κερδίσει ένας φορολογούμενος από τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση της φορολοταρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα και θεωρείται η προτελευταία κλήρωση του 2025, καθώς θα ακολουθήσει ακόμη μία πριν από το τέλος του έτους.

Στην ετήσια μεγάλη κλήρωση της φορολοταρίας αναδεικνύονται 12 υπερτυχεροί φορολογούμενοι, με έπαθλο 100.000 ευρώ για τον καθένα. Τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Οι νικητές ενημερώνονται άμεσα, με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις του έτους. Στις μηνιαίες κληρώσεις, συνολικά 556 νικητές μοιράζονται τα έπαθλα, με έναν να κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε να κερδίζουν από 20.000 ευρώ, πενήντα να κερδίζουν από 5.000 ευρώ και πεντακόσιους να κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Η συμμετοχή βασίζεται στους λαχνούς που αντιστοιχούν στις ηλεκτρονικές πληρωμές του κάθε μήνα. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός, ενώ υπάρχει πλαφόν στις δαπάνες που μετρούν, έως 10.000 ευρώ τον μήνα ανά συμμετέχοντα. Πάνω από αυτό το όριο οι επιπλέον συναλλαγές δεν αυξάνουν τον αριθμό λαχνών για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ο αριθμός των λαχνών μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με τη σχέση των ηλεκτρονικών δαπανών με το εισόδημα. Αν οι πληρωμές του μήνα ξεπερνούν το 30% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται. Αν ξεπερνούν το 50%, οι λαχνοί τριπλασιάζονται και αν ξεπερνούν το 70%, οι λαχνοί τετραπλασιάζονται. Για πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ, καθώς και για όσους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος, προβλέπονται διπλάσιοι λαχνοί για κάθε ευρώ που καταναλώνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, χωρίς πρόσθετη προσαύξηση με βάση τα παραπάνω ποσοστά.

Προσαύξηση προβλέπεται και για οικογένειες με παιδιά, καθώς οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Αντίθετα, για φορολογούμενους με ετήσιο ατομικό πραγματικό καθαρό εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, ισχύει ένας λαχνός ανά ευρώ δαπάνης χωρίς τις παραπάνω προσαυξήσεις. Για τον υπολογισμό των ποσοστών, ως μηνιαίο εισόδημα θεωρείται το ένα δωδέκατο του ετήσιου ατομικού πραγματικού καθαρού εισοδήματος της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ενώ δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Η καταβολή των κερδών γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τα ποσά πιστώνονται στο ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στο myAADE. Όσοι κληρωθούν αλλά δεν έχουν καταχωρίσει ΙΒΑΝ, έχουν προθεσμία τριών μηνών από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης για να δηλώσουν λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, ώστε να γίνει η πίστωση του επάθλου.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής.