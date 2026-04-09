«Χρυσά» τα σοκολατένια αυγά φέτος, παρά την πτώση της τιμής του κακάο – H εικόνα στο ράφι καθώς κορυφώνεται η ζήτηση

Με διψήφια αύξηση, σε σχέση με πέρυσι, στις τιμές των σοκολατένιων αυγών και της σοκολάτας στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αντιμέτωποι οι καταναλωτές, που κάνουν περικοπές από άλλες δαπάνες για να προμηθευτούν το παραδοσιακό γλύκισμα του Πάσχα για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες κυρίως των παιδιών.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος των αυξήσεων στη σοκολάτα, οι οποίες ήταν αισθητές και πριν το Πάσχα.

Η τιμή της σοκολάτας στο ράφι, έχει αυξηθεί κατά 16,7% σε σχέση με πέρυσι. Στην αύξηση αυτή δεν συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις από τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως η διαταραχή στις μεταφορές, την ενέργεια και την αγορά πρώτων υλών, που δυνητικά θα μετακυλήσουν κόστος στη βιομηχανία και εν τέλει στο ράφι.

Οι νέες εκτιμήσεις ελλοχεύουν κίνδυνο, να θεωρηθεί το αγαπημένο πασχαλινό γλυκό (μικρών και μεγάλων), είδος πολυτελείας, ξεφεύγοντας από τις δυνατότητες του μέσου καταναλωτή.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η τιμή του κακάο, μετά την κρίση που εκτόξευσε τις τιμές, έχει καταγράψει τον τελευταίο χρόνο μείωση περίπου 260%. Τον περσινό Μάιο, η τιμή του κακάο ανερχόταν σε σχεδόν 11.000 δολάρια, ανά τόνο. Φέτος, σε πλήρη αντιδιαστολή, για την ίδια ποσότητα, η τιμή ανέρχεται σε σχεδόν 3.100 δολάρια, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023. Στην συγκεκριμένη αγορά παρατηρείται άφθονη προσφορά και μειωμένη ζήτηση, οπότε η τάση των τιμών είναι πτωτική.

Η μείωση της τιμής διεθνώς, δεν έχει μετακυληθεί (ακόμα) στα ράφια των αλυσίδων, πιθανώς ως απότοκος του πληθωρισμού, αλλά και των επιπτώσεων των τελευταίων κρίσεων στα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και μικρομεσαίων.

Οι αυξήσεις στο ράφι ξεπέρασαν το 20% πέρυσι και οι ανατιμήσεις συνεχίζονται. Σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας διατίθενται με αυξήσεις που κυμαίνονται από 5% έως 30% ανάλογα με το κανάλι διανομής και το σημείο πώλησης – αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ψιλικατζίδικα, περίπτερα ενώ οι τιμές ανεβαίνουν σε κάποια ζαχαροπλαστεία ανάλογα με τα υλικά και τον σχεδιασμό των σοκολατένιων αυγών.