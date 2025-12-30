Χρηστικά

ΥΠΕΘΟ – ΑΑΔΕ: Πληρωμές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς δικαιούχων

Η καταβολή αφορά κυρίως όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024 μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025
Real estate or property investment. Home mortgage loan rate. Saving money for retirement concept. Coin stack on international banknotes with house model on table. Business growth background
iStock

Την καταβολή συνολικά 8,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα (30.12.25) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε 39.330 δικαιούχους επιστροφής ενοικίου που είχαν δηλώσει ή τροποποιήσει τα στοιχεία του ΙΒΑΝ τους από την 1η Οκτωβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, η καταβολή αφορά κυρίως όσους υπέβαλαν αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024 μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το ποσό της επιστροφής υπολογίστηκε εκ νέου με βάση την ειδική διαδικασία που καθορίστηκε από τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Αναλυτικά:

  • 11,3 χιλιάδες δικαιούχοι γνωστοποίησαν νέο ΙΒΑΝ.
  • 2 χιλιάδες υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 30/9/2025.
  • 12,2 χιλιάδες πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Οι υπόλοιποι διόρθωσαν στοιχεία για την δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα κ.α.). Από αυτούς, 11,5 χιλιάδες είχαν συμμετάσχει και στην αρχική καταβολή στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Παράλληλα, 24 χιλιάδες δικαιούχοι παραμένουν χωρίς δηλωμένο ΙΒΑΝ. Για δηλώσεις που υποβλήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 13/12/2025 έως σήμερα, η πληρωμή θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ο επανυπολογισμός της επιστροφής γίνεται αυτόματα για όλα τα ετήσια ενοίκια του 2024 και η προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

