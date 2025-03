Kίνα: To συναρπαστικό κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων που μοιάζει σαν «γιγαντιαίο αυγό»

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια φουτουριστικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο βρίσκεται στην Κίνα.

Ο λόγος για «Εθνικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών» (National Centre for the Performing Arts), που είναι επίσης γνωστό ως «γιγαντιαίο αυγό» (The Giant Egg) και αποτελεί πολιτιστικό στολίδι της Κίνας.

Το επιβλητικό κτίριο βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πλατείας Τιενανμέν και δίπλα απο το Μέγαρο του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, ενώ σχεδιάστηκε από τον διάσημο Γάλλο αρχιτέκτονα, Paul Andreu.

Η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2001 και η εναρκτήρια συναυλία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2007.

Στο κτίριο φιλοξενούνται πολυάριθμες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ προσελκύει πλήθος επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο.

Ο ελλειψοειδής θόλος του είναι κατασκευασμένος με τιτάνιο και γυαλί, ενώ περιβάλλεται από μια τεχνητή λίμνη, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό οπτικό θέαμα. Ωστόσο, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο μαγευτική τις βραδινές ώρες με τον εξωτερικό φωτισμό του.

Παρ’ όλο που η θερμοκρασία στο Πεκίνο την περίοδο του χειμώνα μπορεί να πέσει κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου, ωστόσο, η λίμνη δεν παγώνει ποτέ, χάρη στην εγκαστάσταση ενός μηχανισμού που διατηρεί την θερμοκρασία του νερού σε σταθερά επίπεδα.

Μάλιστα, για την κατασκευή του «πλωτού αυγού» χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 18.000 κομμάτια τιτανίου και πάνω από 1.200 τμήματα εξαιρετικά διαφανούς γυαλιού. Επίσης, το εξωτερικό στρώμα του θόλου είναι επικαλυμμένο με νανο- υλικά, και όταν η βροχή πέσει στη γυάλινη επιφάνεια, δεν σχηματίζονται λεκέδες. Ταυτόχρονα, η νανοτεχνολογία αποτρέπει και την συσσώρευση σκόνης.

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι περίπου 219. 000 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του φτάνει τα 46 μέτρα.

Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή, το συνολικό κόστος αυξήθηκε από 2.688 σε περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια γουάν (500 εκατομμύρια δολάρια).

Εσωτερικά, υπάρχουν τρεις μεγάλες αίθουσες εκδηλώσεων:

Η Aίθουσα Όπερας: Με χωρητικότητα 2.416 θέσεων που πραγματοποιούνται παραστάσεις όπερας, μπαλέτο και για τις συμφωνικές ορχήστρες.

Η Αίθουσα Συναυλιών (Μέγαρο Μουσικής) : Με 2.017 θέσεις, είναι ένας χώρος που φιλοξενεί συναυλίες και μουσικές παραστάσεις.

Η Αίθουσα Θεάτρου: Με χωρητικότητα 1.040 θέσεων, φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις κι άλλα πολιτιστικά έργα.