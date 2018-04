Άφησε μούσι και άλλαξε όλη του η ζωή!

Ο Gwilym Pugh με καταγωγή από την Ουαλία, ζει τα τελευταία χρόνια στο Λονδίνο. Η ζωή του έχει αλλάξει πολύ και ποιος το περίμενε ότι όλα θα άρχιζαν από μία απλό ραντεβού στο κομμωτήριο της γειτονιάς του…

Όταν ήταν 21 χρονών δούλευε στην επιχείρηση του δώδεκα ώρες την ημέρα με αποτέλεσμα να ακολουθεί καθιστική ζωή και να μην τρώει υγιεινά. Κατέληξε να ζυγίζει 127 κιλά και λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού δεν είχε βρει την δυνατότητα αλλά και τη δύναμη να πάει σε γυμναστήριο.

Η ψυχολογία του είχε πέσει και έτσι θέλησε να βρει έναν τρόπο να εκτονώνεται. Εκείνος και ο κολλητός του φίλος δημιούργησαν το ροκ συγκρότημα The Rooster Brothers. Μια επίσκεψη στο κομμωτήριο έκανε τον Gwilym να αφήσει μούσι. Ο κομμωτής του τον συμβούλεψε ότι αυτό θα ταίριαζε στην μπάντα του. Κανείς από τους δύο όμως δεν ήξερε ότι αυτό έμελλε να του αλλάξει όλη του τη ζωή.

Τελικά, άφησε μούσι και άρχισε να νιώθει πιο αρεστός στις γυναίκες. Ο Gwilym πήρε τα πάνω του, άρχισε να χάνει κιλά και να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Όταν η εμφάνιση του άλλαξε άρδην παράτησε τη δουλειά του και έγινε μέλος σε πρακτορείο μοντέλων στο Λονδίνο.

Τώρα ο Gwilym είναι 33 χρονών, ζει μόνιμα στο Λονδίνο, δηλώνει προσγειωμένος παρά τα αμέτρητα μηνύματα θαυμασμού που δέχεται στα social media και είναι ευτυχισμένος στο πλευρό της συντρόφου του που τον στήριζε κατά τη διάρκεια όλης της αλλαγής του.

