Άνοιξαν την βαλίτσα του Τεξανού στο αεροδρόμιο και δεν πίστευαν στα μάτια τους!

Ο επιβάτης είχε κάνει ήδη τσεκ ιν για να μπει στον χώρο των αποσκευών αεροσκάφους κατά τη μετεπιβίβασή του όταν θα άλλαζε πτήση. Μέσα στην βαλίτσα του βρήκαν έναν… εκτοξευτήρα πυραύλων, ο ιδιοκτήτης του οποίου τον παρουσίασε ως ένα απλό, συνηθισμένο σουβενίρ που είχε φέρει μαζί του από το Κουβέιτ.

Ο εκτοξευτήρας κατασχέθηκε «νωρίς το πρωί» χθες στο διεθνές αεροδρόμιο Baltimore-Washington (BWI), ούτε μια ώρα από την αμερικανική πρωτεύουσα, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών και των συγκοινωνιών (TSA).

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG

— TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) July 29, 2019