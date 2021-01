Απίστευτος: Φόρτωσε στο αυτοκίνητο δεκάδες ποδήλατα και πήγε ταξιδάκι (pic)

Παλιατζής…; Πολύτεκνος…; Κλέφτης…; Συλλέκτης ποδηλάτων…; Πολλά ήταν σίγουρα τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν σε δεκάδες οδηγούς στην Αυστραλία όταν αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο που ήταν φορτωμένο με δεκάδες ποδήλατα.

Το μικρό ασημί αυτοκίνητο που ήταν φορτωμένο με διάφορα ποδήλατα εθεάθη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, στον αυτοκινητόδρομο Μ4 στη Νέα Νότια Ουαλία, παραμονή Χριστουγέννων. Τα δεκάδες ποδήλατα – παιδικά και ενηλίκων – ήταν δεμένα με ένα σχοινί στη σχάρα του αυτοκινήτου.

Shocking image of a P-Plater driving with more than 10 bikes stacked on top of their car https://t.co/mdQQUEiNbc