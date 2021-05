Χαμός τις τελευταίες ώρες στα social media. Αφορμή, η κίνηση μίας Δανής δημοσιογράφου του ραδιοφώνου να μεταδώσει ηχητικά αποσπάσματα από την ερωτική της συνεύρεση (!) στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την επαναλειτουργία των swingers club…

Όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ για το άνοιγμα των swingers club, μετά τη χαλάρωση των μέτρων κατά του Covid19, η 26χρονη Λουίζ Φίσερ είχε τη φαεινή ιδέα να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τι άλλο μπορεί να γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες…

Αποφάσισε λοιπόν να πάρει συνέντευξη από έναν πελάτη γνωστού κλαμπ γνωριμιών και ανταλλαγής συντρόφων της πατρίδας της, ενόσω έκανε σεξ μαζί του, γεγονός που – όπως είναι φυσικό – προκάλεσε «σεισμό» στα social media.

Μάλιστα, η Δανή δημοσιογράφος ηχογράφησε τον εαυτό της να κάνει σεξ και το ηχητικό κλιπ μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και στη συνέχεια στα social media.

Danish journalist, 26, conducts an interview while having sex at a swingers club for a radio feature https://t.co/AidiL7rFWR