Εμφανίστηκε μονόλιθος και στην Αυστραλία – Αυτή τη φορά έχει «μυστηριώδεις» συντεταγμένες (pics, vid)

Ένας νέος μονόλιθος, ο οποίος αυτή φορά φέρει και «μυστηριώδεις» συντεταγμένες, έκανε την εμφάνισή του στην Αυστραλία, και συγκεκριμένα στην Αδελαΐδα. Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες μέρες μεταλλικοί μονόλιθοι έχουν εμφανιστεί στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κολομβία, την Αγγλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Φινλανδία, με την προέλευσή τους να παραμένει ασαφής.

Ο νέος ασημένιος μεταλλικός μονόλιθος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του 7News, «ξεφύτρωσε» κοντά στη γέφυρα Seaford Train σε ένα νότιο προάστιο της Αδελαΐδας, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (10/12). Η ασημένια κατασκευή των τριών όψεων και ύψους τριών μέτρων φέρει στην επιφάνειά της συντεταγμένες για τρία σημεία του πλανήτη.

Just days after the discovery and swift disappearance of a number of shining metal monoliths half a world apart, another giant structure has appeared – in Noarlunga. The latest in 7NEWS at 6pm. https://t.co/bm64fltphu #7NEWS pic.twitter.com/qZz245rJQp