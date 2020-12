Επί 8 χρόνια δεν της έκανε πρόταση γάμου και τώρα τον σέρνει στα δικαστήρια

Μία 26χρονη από τη Ζάμπια έκανε μήνυση στον επί 8 χρόνια σύντροφός της επειδή δεν της έκανε πρόταση γάμου. Η κοπέλα κατηγορεί τον 28χρονο πως δεν παίρνει τη σχέση τους στα σοβαρά και του ζητά να τοποθετεί για τις προθέσεις του ενώπιον δικαστηρίου.

Η Gertrude Ngoma και ο Herbert Salaliki φαίνεται πως αν και είναι ζευγάρι, ο καθένας «βρίσκεται σε άλλη φάση». Η 26χρονη, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικού μέσου που επικαλείται η New York Post, περίμενε -μάταια από ό,τι φαίνεται- ο 28χρονος σύντροφός της να της κάνει κάποτε πρόταση γάμου. Κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη ούτε αφότου απέκτησαν ένα παιδί και έτσι η κοπέλα αποφάσισε να καταθέσει μήνυση εναντίον του. Μάλιστα, η Gertrude Ngoma απαίτησε από τον Herbert Salaliki να τις αποκαλύψει τις προθέσεις του για τη σχέση τους ενώπιον δικαστηρίου.

