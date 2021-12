Μια ομάδα επιστημόνων στην Ιαπωνία δημιούργησε μια μάσκα που… λάμπει όταν υπάρχουν ίχνη κορονοϊού και εκτίθεται στο υπεριώδες φως. Εξίσου ενδιαφέρον όμως αποτελεί και το ότι για να δημιουργηθεί αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκαν αυγά στρουθοκαμήλου!

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κιότο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και, σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times, η ομάδα των επιστημόνων στοχεύει να λάβει έγκριση από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας για να πουλήσει τις μάσκες το 2022. Ο επικεφαλής της ομάδας Γιασουχίρο Τσουκαμότο ελπίζει ότι οι μάσκες θα δώσουν στους χρήστες έναν ευκολότερο τρόπο να δοκιμάσουν, εάν έχουν προσβληθεί από κορονοϊό.

Οι στρουθοκάμηλοι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Japan Times, είναι σε θέση να παράγουν πολλούς διαφορετικούς τύπους αντισωμάτων ή πρωτεϊνών που εξουδετερώνουν τα παθογόνα στο σώμα. Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κιότο έκαναν ένεση σε θηλυκά στρουθοκαμήλου μια ανενεργή και αβλαβή μορφή κορονοϊού και στη συνέχεια εξήγαγε με επιτυχία μεγάλη ποσότητα αντισωμάτων από τα αυγά που γέννησαν.

Η ερευνητική ομάδα στη συνέχεια ανέπτυξε ένα ειδικό φίλτρο που τοποθετείται μέσα στη μάσκα. Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να ψεκαστεί με μια φθορίζουσα βαφή που περιέχει αντισώματα κορονοϊού από αυγά στρουθοκαμήλου. Εάν υπάρχει ο ιός, το φίλτρο θα λάμπει όταν τοποθετηθεί κάτω από το υπεριώδες φως.

Οι Ιάπωνες επιστήμονες έκαναν πειράματα για 10 ημέρες σε 32 άτομα που είχαν προσβληθεί από κορονοϊό και διαπίστωσε ότι όλες οι μάσκες που φορούσαν έλαμπαν στο φως UV, το οποίο εξασθενούσε με την πάροδο του χρόνου και το ιικό τους φορτίο χαμηλό.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Γιασουχίρο Τσουκαμότο σχεδιάζει να επεκτείνει το πείραμα σε 150 συμμετέχοντες. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, αφού φόρεσε μία από τις πειραματικές μάσκες και διαπίστωσε ότι έλαμπε όταν ελέγχονταν. «Μπορούμε να παράγουμε μαζικά αντισώματα από στρουθοκάμηλους με χαμηλό κόστος. Στο μέλλον, θέλω να μετατρέψω αυτή την ανακάλυψη σε ένα εύχρηστο κιτ δοκιμών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας», είπε ο Γιασουχίρο Τσουκαμότο.

