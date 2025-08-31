Η «Σαντορίνη» του Βιετνάμ: Η μαγευτική μαρίνα που «υπόσχεται» ρομαντικό ηλιοβασίλεμα βγαλμένο από Ελλάδα

Η φήμη και οι ομορφιές της Σαντορίνης είναι ξακουστές σε όλον τον κόσμο. Άνθρωποι από κάθε άκρη της γης κατακλύζουν κάθε χρόνο το όμορφο νησί των Κυκλάδων για να δουν το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Στο Βιετνάμ ωστόσο, είπαν να «εκμεταλλευτούν» τα κάλλη του ελληνικού νησιού και να δημιουργήσουν τη δική τους Σαντορίνη σε απόσταση μόλις 2 ώρες πτήσης από τη Σιγκαπούρη.

Στην περίπτωση που κάποιος επισκεφθεί το Βιετνάμ, η «Σαντορίνη» θεωρείται ο must προορισμός. Το καφέ στην μαρίνα Son Tra είναι ένα κρυμμένο διαμάντι, εμπνευσμένο από το Αιγαίο, κοντά σε μια σειρά από κορυφαία αξιοθέατα, παραλίες με λευκή άμμο, κομψά ξενοδοχεία και θέρετρα 5 αστέρων. Μία από τις λίγες διαφορές της με τη Σαντορίνη της Ελλάδας είναι ότι στο Βιετνάμ μπορείς να κάνεις κράτηση με μόλις 8 δολάρια τη βραδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκαρφαλωμένη δίπλα στη θάλασσα, στους πρόποδες της χερσονήσου Son Tran, η εντυπωσιακή μαρίνα, που θυμίζει Ελλάδα, προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και τον ωκεανό, δημιουργώντας μια ρομαντική ατμόσφαιρα, ιδανική για να παρακολουθήσει κάποιος την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα.

Εικόνες βγαλμένες από Ελλάδα

Το καφέ και το τουριστικό λιμάνι με τις μπλε και άσπρες αποχρώσεις δίνει την αίσθηση του ελληνικού χωριού. Η Σαντορίνη του Βιετνάμ διαθέτει ασβεστωμένα και σπηλαιώδη κτίρια, σχεδιασμένα με μπλε θολωτές στέγες, μπλε ξύλινα μπαλκόνια και μπλε παντζούρια, φωλιασμένα ανάμεσα σε γοητευτικά μονοπάτια και εξωτερικές σκάλες κατά μήκος της ακτής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχει ένας μεγάλος εξωτερικός χώρος καθιστικού, ένας εσωτερικός χώρος τραπεζαρίας και λευκά πέτρινα παγκάκια ενσωματωμένα στο πλάι των κυβόμορφων κτιρίων σε αυτό το αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Στην πραγματικότητα, η μαρίνα Son Tra είναι ιδανικό μέρος στο Βιετνάμ και συνιστάται για όσους θέλουν να περάσουν μία ρομαντική βραδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη STEPH DAWSON | UGC Travel Content Creator (@stephs_world_travels)

Αν κάποιος θελήσει να επισκεφθεί τη Σαντορίνη του Βιετνάμ μπορεί να απολαύσει οποιοδήποτε προϊόν από τον κατάλογο. Αυτός περιλαμβάνει νόστιμο φαγητό, επιδόρπια, ποτά ή καφέ. Τα πιο περιζήτητα πιάτα περιλαμβάνουν θαλασσινά.

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το μικρό λιμάνι δεν είναι το μόνο σημείο όπου θυμίζει Σαντορίνη στο Ντα Νανγκ. Υπάρχουν δύο άλλες τοποθεσίες που μοιάζουν με τον ελληνικό παράδεισο. Αυτές είναι το Risemount Resort Da Nang και το Alma Oasis Long Hai.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Son Tra Marina (@sontra.marina)

Το Ντα Νανγκ είναι μια από τις καλύτερες παραθαλάσσιες διακοπές κοντά στη Σιγκαπούρη .