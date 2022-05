Ένας άνδρας στην Ιαπωνία δηλώνει πως κατάφερε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα, αφού αγόρασε μια… άκρως ρεαλιστική στολή σκύλου! Οι φωτογραφίες και τα βίντεο του κάνουν πλέον τον γύρο των social media, ενώ – όπως ο ίδιος είπε – για αυτή την υπόθεση ξόδεψε περίπου 14.000 ευρώ.

Αλλά ποιο ακριβώς ήταν το όνειρο του Toko…; Να μοιάζει με σκύλο! Για αυτό και βρήκε την εταιρεία Zeppet – που φτιάχνει κουστούμια και ομοιώματα για τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές – και ζήτησε να του φτιάξουν μια άκρως ρεαλιστική στολή σκύλου.

Η εταιρεία Zeppet, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, δέχτηκε και παρέδωσε στον Toko μια εντυπωσιακή στολή ενός σκύλου Collie. Για την παράδοση της παραγγελίας, χρειάστηκαν 40 ημέρες και το κόστος της εν λόγω στολής ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια Γιεν (14.000 ευρώ).

Ο Toko δηλώνει ενθουσιασμένος και έχει ποστάρει πάρα πολλές φωτογραφίες του στα social media με τη στολή, εξηγώντας στη λεζάντα της ανάρτησης ότι επέλεξε το Collie επειδή το αποτέλεσμα είναι περισσότερο αληθοφανές με ένα μεγαλόσωμο ζώο. «Σκέφτηκα ότι ένα μεγάλο ζώο κοντά στο μέγεθός μου θα ήταν καλή ιδέα, αφού έτσι θα ήταν πιο ρεαλιστική η στολή. Έτσι διάλεξα τον σκύλο» αναφέρει.

Σε αναρτήσεις του στα social media ο Ιάπωνας ευχαρίστησε την εταιρεία που τον βοήθησε να «κάνει πραγματικότητα το όνειρό του να γίνει ζώο». Όπως εξηγεί ο άνδρας στις αναρτήσεις του, η στολή έχει περιορισμούς, αλλά επιτρέπει κάποιες κινήσεις του σώματος. «Αν κουνιέσαι πάρα πολύ όμως, δεν μοιάζεις πια με σκύλο», προειδοποιεί…

