Έναν απίστευτο τρόπο βρήκε ένας άνδρας 102 ετών στην Ινδία για να αποδείξει πως είναι ζωντανός και πως κακώς του έκοψαν τη σύνταξη.

Ο 102χρονος εμφανίστηκε με άμαξα, γαμπριάτικο κοστούμι και μια μπάντα στην έδρα της τοπικής κυβέρνησης στην Ινδία.

«Είμαι ζωντανός!», είπε ο Ντούλι Τσαντ. «Δεν λαμβάνω πλέον σύνταξη γήρατος από τον Μάρτιο, επειδή τα κυβερνητικά αρχεία λένε ότι είμαι νεκρός», πρόσθεσε. «Από τότε προσπαθώ μάταια να αποδείξω ότι ζω ακόμα».

Ο κοινωνικός λειτουργός Ναβίν Τζαϊχίντ, που ήταν μεταξύ των δεκάδων προσκεκλημένων στον ψεύτικο γάμο του Τσαντ, είπε ότι είχε ακούσει να μιλούν για αυτήν την υπόθεση και αποφάσισε να βοηθήσει τον υπεραιωνόβιο.

«Επικοινωνήσαμε με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανώσαμε συνέντευξη Τύπου, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια γαμήλια πομπή, για να τραβήξουμε την προσοχή», εξήγησε.

Ο Τζαϊχίντ είπε ότι του τηλεφώνησαν πολλοί άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση αφότου κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το βίντεο με τον «γάμο» του Τσαντ.

102 year old man Duli Chand in Haryana’s Rohtak who was declared dead in govt records and his pension was stopped. Today he came out on the roads to prove he is alive. @ndtv pic.twitter.com/PwfJ5ypf6r