Και όμως συνέβη και αυτό: Έβγαλε το εσώρουχό της σε σούπερ μάρκετ και το έκανε… μάσκα (vid)

Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει νέα δεδομένα στην ζωή όλων και ένα από αυτά είναι να φοράμε μάσκα. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει και δει πολλές και διάφορες ευφάνταστες ιστορίες με απείθαρχους. Αυτό όμως που συνέβη σε σούπερ μάρκετ στη Νότια Αφρική πρέπει να είναι από τα χειρότερα…

Μία γυναίκα στη Νότια Αφρική πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ χωρίς να φορά μάσκα. Έκανε κανονικά τα ψώνια της και κάποια στιγμή της έκαναν παρατήρηση αφού δεν τηρούσε τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

