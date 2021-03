Είναι η στιγμή που κεραυνός χτυπά την μύτη ενός αεροπλάνου την ώρα που ετοιμάζεται να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο του Παναμά.

Κάμερα που βρισκόταν στο πιλοτήριο κατέγραψε την τρομακτική στιγμή που το Boeing 737 MAX με 140 επιβάτες, δέχεται το χτύπημα του κεραυνού.

Το περιστατικό έγινε στις 15 Μαρτίου και οι πιλότοι παρά την ταραχή τους προσγείωσαν το αεροπλάνο με ασφάλεια.

Have you ever flown through a thunderstorm? ⚡✈ A Boeing 737 MAX was coming in to land in Panama City when a bolt of lightning struck the nose of the airplane. pic.twitter.com/i0so79nuBe