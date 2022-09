Όταν είσαι δημοσιογράφος και καλείσαι να κάνεις ελεύθερο ρεπορτάζ, πολλές τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Ειδικά αν σου πουν πως πρέπει να πας να καλύψεις ένα θέμα όπως ο κυκλώνας Ίαν στην Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο κυκλώνας Ίαν στην Φλόριντα των ΗΠΑ, απαιτεί μεγάλη εμπειρία όχι μόνο όσον αφορά στην δημοσιογραφική κάλυψη, αλλά και στο πώς ένας ρεπόρτερ θα μπορέσει να κάνει απρόσκοπτα και με ασφάλεια την δουλειά του. Η δημοσιογράφος του NBC2 Kyla Galer φαίνεται πάντως πως δεν την πτοούν οι άνεμοι που φτάνουν τα 220 χιλιόμετρα την ώρα και πνέουν στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νεαρή ρεπόρτερ λοιπόν απέδειξε πως σίγουρα μπορεί να αντεπεξέλθει σε κάθε συνθήκη και κατάφερε να γίνει viral στα social media. Ο λόγος; Είχε περάσει στο μικρόφωνό της ένα… προφυλακτικό για να το προστατέψει από την σφοδρή κακοκαιρία.

NO WAY! 🚨 WBBH-TV reporter Kyla Galer protecting her microphone with a condom during Hurricane Ian coverage. 😳😳😳 #wbbhtv #kylagaler #hurricaneian #weathercloud #weather #hurricane #florida #condom @kylagaler pic.twitter.com/xybe0KyWxX

Τα σχόλια των χρηστών στα social media φυσικά πήραν φυσικά «φωτιά» και, όπως εξήγησε η ίδια η δημοσιογράφος, με story της στο Instagram, «Η χρήση προστασίας στο ρεπορτάζ είναι συχνά απαραίτητη λόγω των καιρικών συνθηκών».

«Πολλοί άνθρωποι με ρώτησαν τι είναι αυτό στο μικρόφωνό μου. Είναι αυτό που νομίζετε. Ένα προφυλακτικό. Βοηθάει στην προστασία του εξοπλισμού. Αυτά τα μικρόφωνα δεν πρέπει να βραχούν. Φυσάει και βρέχει πολύ έτσι πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή να φορέσουμε ένα προφυλακτικό στο μικρόφωνο», είπε η ρεπόρτερ.

Ο συνάδελφος της Kyla Galer, Jeff Butera, μοιράστηκε στο Twitter μια κοντινή φωτογραφία της Γκέιλερ με το μικρόφωνό της. «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ» ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης. «Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να παραμείνει στεγνό ένα μικρόφωνο» εξήγησε ο δημοσιογράφος.

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **



Yes, it's a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.



My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.



Moment of levity in this nasty storm… #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL