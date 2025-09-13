Lahaina Noon: Η στιγμή που ο ήλιος στη Χαβάη «ξεκουράζεται» – Το μαγευτικό φαινόμενο που εξαφανίζει τις σκιές

Αν και όλοι νομίζουν πως ο άνθρωπος έχει πάντα για συντροφιά την σκιά του, στη Χαβάη αυτός ο «νόμος» καταρρίπτεται. Το εντυπωσιακό φαινόμενο «Lahaina Noon» που εμφανίζεται στο τροπικό νησί 2 φορές τον χρόνο, εξαφανίζει τις σκιές, αν και ο ήλιος στέκεται ακριβώς πάνω από τους πολίτες ή τα αντικείμενα.

Το μυστήριο αυτό φαινόμενο παρατηρείται κάθε Μάιο και Ιούλιο στη Χαβάη, στη μοναδική πολιτεία των ΗΠΑ όπου βρίσκεται μέσα σε τροπική ζώνη. Κατά τις μεσημεριανές ώρες, ο ήλιος βρίσκεται σε γωνία 90° ως προς το έδαφος (το λεγόμενο subsolar point), γεγονός που υπό κανονικές συνθήκες οι δρόμοι θα γέμιζαν από σκιές. Αντιθέτως, άνθρωποι, στύλοι, πινακίδες και δέντρα στέκονται χωρίς ούτε μία γραμμή σκιάς να εμφανίζεται στον δρόμο.

Η ονομασία «Lahaina Noon» δόθηκε από το Bishop Museum της Χαβάης και σημαίνει «σκληρός ήλιος». Παραδοσιακά, οι Χαβανέζοι το ονόμαζαν «kau ka lā i ka lolo», δηλαδή «ο ήλιος ξεκουράζεται στο κεφάλι».

Αν και το φαινόμενο διαρκεί ελάχιστα λεπτά, καταφέρνει να προσελκύει πλήθος τουριστών και φωτογράφων που θέλουν να ζήσουν από κοντά και να αποτυπώσουν το μοναδικό παιχνίδι του ήλιου.

Η εξήγηση πίσω από το φαινόμενο

Επιστήμονες εξηγούν τους λόγους που προκαλούν αυτό το ασυνήθιστα μαγευτικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο άξονας της Γης έχει κλίση περίπου 23,4°. Καθώς όμως περιφερόμαστε γύρω από τον ήλιο, το υποηλιακό σημείο μετατοπίζεται μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου (23,5° Β) τον Ιούνιο και του Τροπικού του Αιγόκερου (23,5° Ν) τον Δεκέμβριο.

Έτσι, η Χαβάη που εκτείνεται περίπου μεταξύ 19° και 22° Β, βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη ζώνη.

Δύο φορές τον χρόνο δηλαδή, οι άμεσες ακτίνες του ήλιου ευθυγραμμίζονται με το γεωγραφικό πλάτος της Χαβάης και έτσι το μεσημέρι, οι σκιές εξαφανίζονται.