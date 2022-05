Μετά από 32 χρόνια η αμερικανική εταιρεία McDonald’s ανακοίνωσε ότι βάζει προσωρινό «λουκέτο» στα καταστήματά της στη Ρωσία σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και κάποιοι πολίτες – όπως φαίνεται από εικόνες που κυκλοφορούν στα social media – δεν το πήραν και πολύ ψύχραιμα….

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένας άντρας στην Μόσχα, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή (13.05.2022) αλυσοδέθηκε στην πόρτα καταστήματος των McDonald’s προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το κλείσιμό τους. Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για τον γιο του διάσημου Ρώσου καλλιτέχνη Nikas Safronov.

«Ήταν ο τρόπος ζωής μου, ήταν η ελευθερία μου, αυτοί αποφάσισαν ότι μπορούν να με περιορίσουν» ανέφερε σε ρωσικά ΜΜΕ ο Luka Safronov-Zatravkin, ενώ ήταν αλυσοδεμένος έξω από κατάστημα των McDonald’s στη Μόσχα. Χαρακτήρισε μάλιστα την απόφαση… «απάνθρωπη».

Δείτε βίντεο:

The anti-war protests aren’t the only ones in Moscow today.



Hours before the first Russian McDonald’s closes, Luka Safronov chains himself to the doors before police cart him off.



"Closing down is an act of hostility against me and my fellow citizens!" pic.twitter.com/YWT3SjSUMU March 13, 2022

Maximum respect to this fat guy who handcuffed himself to a McDonald's in Moscow in protest at them pulling out of Russia. One of the overlooked casualties of war is fat guys wanting McDonald's pic.twitter.com/PI9QHfkDDG — Leo Kearse – comedian – see my videos on YouTube (@LeoKearse) March 13, 2022

Luka Safronov, son of the artist Nikas Safronov, handcuffed himself to the entrance of McDonald's. pic.twitter.com/WKjmPL9pgc — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (13.05.2022), που ήταν η τελευταία ημέρα λειτουργίας McDonald’s στη Ρωσία, έξω από τα καταστήματα σχηματίστηκαν ατελείωτες ουρές για ένα… τελευταίο burger.

People crowding a McDonald’s in Moscow today.



It’s the last day they are allowed to stay open.pic.twitter.com/dyyOvpxnmg — Visegrád 24 (@visegrad24) March 13, 2022

Σε ένα από τα βίντεο, που έκαναν τον γύρο των social media, φαίνονται υπάλληλοι να έχουν παραδώσει το τελευταίο γεύμα και να χορεύουν για την «τελευταία μέρα στη δουλειά».

McDonald's employees in Russia celebrate their last moments before closing downpic.twitter.com/fHrrhQspxh — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 13, 2022

Σημειώνεται πως η McDonald’s κλείνει μεν τα καταστήματά της στην Ρωσία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν φεύγει από τη χώρα. Ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s Chris Kempczinski δήλωσε επίσης ότι η αλυσίδα θα καταβάλει κανονικά τους μισθούς των υπαλλήλων της για όσο διάστημα τα καταστήματά της παραμένουν κλειστά.