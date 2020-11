Μυστηριώδης μεταλλικός μονόλιθος εντοπίστηκε στην έρημο της Γιούτα (vids)

Ένα πέπλο μυστηρίου πλανάται τις τελευταίες ώρες σχετικά με την προέλευση ενός μεταλλικού μονόλιθου που ανακαλύφθηκε στις ΗΠΑ. Το εύρημα ύψους 3.6 μέτρων εντοπίστηκε από πλήρωμα ελικοπτέρου που περνούσε από την έρημο της Γιούτα.

Το προσωπικό υπηρεσίας για την άγρια ζωή δήλωσε ότι ο μονόλιθος έμοιαζε να είχε «φυτευτεί» στο έδαφος ανάμεσα στους κόκκινους βράχους. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ποιος μπορεί να τον τοποθέτησε εκεί.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί μίλησαν για εξωγήινους, ενώ κάποιοι είπαν ότι ίσως πρόκειται για καλλιτεχνική παρέμβαση.

Η ακριβής τοποθεσία όπου βρίσκεται ο μεταλλικός μονόλιθος δεν έχει αποκαλυφθεί. Οι αρχές φοβούνται πως χιλιάδες άνθρωποι που πιστεύουν στους εξωγήινους θα κατακλύσουν την περιοχή.

The aliens straight up planted their flag in the middle of a desert in Utah.



We are fucked. pic.twitter.com/ZTdozAulCX