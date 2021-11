Ένα απίστευτο περιστατικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Ένας γυμνός άνδρας σφηνώθηκε στους τοίχους ενός θεάτρου και παρέμεινε εγκλωβισμένος για δύο ημέρες.

Ήταν το πρωί της περασμένης Παρασκευής όταν η Πυροσβεστική στο Συρακιούζ, της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης σε πληθυσμό στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα για έναν άνδρα εγκλωβισμένο στους τοίχους του θεάτρου Landarmk. Τις φωνές του και τις απεγνωσμένες εκκλήσεις του για βοήθεια άκουσε ένας εργαζόμενος στο κέντρο Παραστατικών Τεχνών.

Ο 39χρονος, σύμφωνα με τις Αρχές, εκτιμάται ότι είχε μπει στο θέατρο την περασμένη Τρίτη ή την Τετάρτη. Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να ανοίξουν μια τρύπα στον τοίχο του θεάτρου, που είχε εγκαινιαστεί το 1928, προκειμένου να περάσουν μέσα μια μικρή κάμερα οπτικών ινών. Αφού εντόπισαν το γυμνό άνδρα, άνοιξαν μεγαλύτερη τρύπα στο σοβά και τα τούβλα, και κατάφεραν να βγάλουν έξω τον άνδρα.

Firefighters rescue naked man stuck in Landmark Theatre bathroom wall for several days https://t.co/NgET5HU4r1