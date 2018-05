Ο άνδρας που έκανε ανακαίνιση σπίτι του και βρήκε την υπόγεια πόλη της Καππαδοκίας

Ήταν 1963 όταν κάτοικος του Νεβσεχίρ, αποφάσισε να φτιάξει το σπίτι του και να ρίξει έναν τοίχο προκειμένου να το μεγαλώσει. Αυτό όμως που ανακάλυψε δεν το περίμενε κανείς…

Ο άνδρας μαζί με τους εργάτες του άρχισαν να χτυπούν με τα ειδικά εργαλεία τον τοίχο, όταν ξαφνικά αντίκρισαν ένα απίστευτο θέαμα. Επρόκειτο για έναν λεπτό διάδρομο σκαλισμένο και με κατηφορική κλίση που οδηγούσε σε ένα δωμάτιο που έμοιαζε με σπήλαιο. Όσο πιο πολύ προχωρούσαν τόσο περισσότεροι γινόντουσαν οι διάδρομοι και τα δωμάτια.

Μέχρι που κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα που κανείς δεν το πίστευε μέχρι να το δει με τα ίδια του τα μάτια. Ήταν μία υπόγεια πόλη συνδεδεμένη με το σπίτι του. Η πόλη ήταν τελείως εγκαταλελειμμένη αλλά ήταν ευρύχωρη και οργανωμένη ικανή να υποστηρίξει μία ολόκληρη κοινωνία με αρκετό χώρο για 20.000 ανθρώπους.

Ο ίδιος δεν ήξερε ότι είχε τυχαία ανακαλύψει την υπόγεια κρυμμένη πόλη της Καππαδοκίας. Τα τούνελς θεωρούνται ότι βρίσκοντται εκεί εδώ και 5.000 χρόνια. Ήταν καταφύγιο για τους κατοίκους, αποθήκη για τα τρόφιμα τους, αποφυγή από τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και χρησιμοποιούνταν ως προστασία από τους εχθρούς. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι χτίστηκε την Βυζαντινή εποχή για να προστατέψει τους κατοίκους από τους θρησκευτικούς πολέμους.

Το έδαφος της κρυφής αυτής πόλης ήταν αρχικά φτιαγμένο από σκόνη και ηφαιστειακό υλικό, ανθεκτικό υλικό που την ίδια ώρα διευκόλυνε το σκάψιμο. Η υπόγεια πόλη αποτελείτο από 11 ορόφους και το βάθος της φτάνει τα 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 18 όροφοι που ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί.

Η πόλη συνδέεται υπογείως με άλλες κοντινές πόλεις της περιοχής, γεγονός που δείχνει ότι ήταν ικανή να φιλοξενήσει χιλιάδες ανθρώπους στους διαδρόμους της που μοιάζουν με λαβύρινθο. Για αυτό και εικάζεται ότι οι ευρύχωροι χώροι εξυπηρετούσαν ανάγκες που έχει κάθε κοινωνία, όπως σχολεία, στάβλους, πετρελαϊκά δωμάτια, εκκλησίες, μαγαζιά και αίθουσες συγκέντρωσης, τάφους, αποθήκες ποτών και φαγητού, πηγάδια και εξόδους κινδύνου. Πάνω από 100 είσοδοι κάνουν εφικτή την εξερεύνηση της παλιάς πόλης, όμως η κάθε μία από αυτές είναι καλά κρυμμένη πίσω από τοίχους, κήπους ή πέτρες.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το ποιοι ακριβώς έμεναν εκεί και για πόσο διάστημα, για αυτό οι επιστήμονες καλούνται ακόμα να ανακαλύψουν πολλά… Σήμερα, το 10% της πόλης είναι προσβάσιμο στους τουρίστες.

Δείτε στο βίντεο εντυπωσιακές εικόνες από το εσωτερικό:

Πηγή βίντεο: Did You Know ?