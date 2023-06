Τέλος στο λεωφορείο με τον αριθμό 666 που οδηγεί στην παραθαλάσσια περιοχή «Κόλαση» στην Πολωνία μετά από αντιδράσεις θρησκευτικών οργανώσεων.

Η πολωνική πόλη Χελ (γράφεται Hel αλλά προφέρεται σαν την αγγλική λέξη hell που σημαίνει «Κόλαση»), είναι μαγνήτης για τους παραθεριστές που προσελκύονται από τις αμμουδερές παραλίες και τα δασικά μονοπάτια της και σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα την… βιβλική κόλαση.

Τουρίστες και ντόπιοι έβλεπαν εδώ και πολύ καιρό την κωμική πλευρά του ονόματός και για πολλούς η λεωφορειακή γραμμή 666, που παραπέμπει στον «αριθμό του θηρίου», δεν ήταν παρά ένα αστείο.

Όμως δεν το έβρισκαν όλοι διασκεδαστικό. Η τοπική μεταφορική εταιρεία δεχόταν επικρίσεις από ανθρώπους που πίστευαν ότι προσβάλλει τις θρησκευτικές ευαισθησίες τους.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχώρησε υπό το βάρος των επιστολών και των αιτημάτων που μας εστάλησαν – δεν ήταν πολυάριθμές αλλά επαναλαμβάνονταν επί πολλά χρόνια οι παρακλήσεις να αλλάξει ο αριθμός της γραμμής», είπε ο Μάρσιν Σβάτσικ, της τοπικής εταιρίας PKS Gdynia.

Na Hel turystów woził autobus o numerze… 666. Dla wielu był to dobry żart, czasami nawet mówiło się, że jest to kurs po prostu kultowy. Ba, o 666 na Hel pisały zagraniczne media, że Polacy mają i pięknie. I dystans. No to już 666 nie pojedzie, bo obraża katolików. Po protestach… pic.twitter.com/mHOgQjNbF5

Η εταιρεία αποφάσισε έτσι να αλλάξει τον αριθμό της γραμμής σε «669». Σύμφωνα με τον Σβάτσικ, υπήρχαν διαμαρτυρίες τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από χριστιανικές οργανώσεις εδώ και σχεδόν 10 χρόνια.

Το 2018 η καθολική οργάνωση Fronda χαρακτήρισε τη χρήση του αριθμού 666 «σατανική ηλιθιότητα». «Η Κόλαση είναι η άρνηση της ανθρωπότητας. Είναι ο αιώνιος θάνατος και καταδίκη. Μπορείς να γελάς με αυτήν την πραγματικότητα μόνο αν δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει», υποστήριξε σε ένα άρθρο της.

Polish Catholic website demands end of 666 bus route that runs to town of Hel on Poland’s Baltic coast. ‘It’s scandalous anti-Christian propaganda, simply satanic, and undermines Christian order of Polish state. A mentally sound person doesn’t disregard the reality of damnation’. pic.twitter.com/caJ3xn9ndm