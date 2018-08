Τα πιο βάρβαρα μηχανήματα βασανιστηριών

Ό,τι πιο απάνθρωπο μπορούσε να σκεφτεί κανείς, χρησιμοποιείτο τα παλαιότερα χρόνια για τη τιμωρία και τον παραδειγματισμό. Δείτε δέκα από τις πιο βάρβαρες μεθόδους εκτέλεσης και βασανιστηριών στην ανθρώπινη ιστορία.

Στην κολομβιανή σύγκρουση περίπου το 1964, διαδεδομένη ήταν η εκτέλεση με την αφαίρεση της γλώσσας. Οι τιμωροί έκαναν μία γραμμή στο κεφάλι των θυμάτων τους και τραβούσαν από εκεί τη γλώσσα.

Στα τέλη του 18ου αιώνα, η μηχανή Iron Maiden ήταν ό,τι πιο βάρβαρο μπορούσε κανείς να υποστεί. Εκεί έβαζαν τους εγκληματίες για να αναγκαστούν να εξομολογηθούν τα εγκλήματα τους. Επρόκειτο για μία ντουλάπα με αιχμηρά καρφιά να αγγίζουν ίσα ίσα το σώμα. Από εκεί εμπνεύστηκε το όνομα του, το ομώνυμο συγκρότημα.

Στην Κίνα, η χειρότερη μορφή τιμωρίας ήταν γνωστή με το όνομα slow slicing. Όπως μπορείτε να μαντέψετε από το όνομα, δολοφόνοι δένονταν σε ένα δέντρο στο κέντρο μιας πλατείας και σιγά σιγά οι τιμωροί έκοβαν ό,τι εξείχε από το σώμα τους, από τα αυτιά και τη μύτη, μέχρι τα άκρα και τελικά το κεφάλι.

Ακόμη, μέχρι και τσιμπήματα αρουραίων αλλά και κλαδιά μπαμπού χρησιμοποιούνταν ως εργαλεία βασανιστηρίων…

