Η κυβέρνηση της Ισπανίας μπλόκαρε σήμερα την πώληση, σε δημοπρασία, ενός πίνακα που ενδέχεται να είναι έργο του Καραβάτζιο, μιας ελαιογραφίας που μέχρι σήμερα αποδιδόταν σε κάποιον μαθητή της σχολής του Χοσέ ντε Ριβέρα και είχε ως αρχική τιμή εκκίνησης μόλις 1.500 ευρώ.

Το υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε «μη εξαγώγιμο» τον πίνακα που θα πουλιόταν σε δημοπρασία σε Μαδρίτη, «επειδή ενδέχεται να αποδίδεται στον Καραβάτζιο», τον περίφημο Ιταλό ζωγράφο της Αναγέννησης, ανέφερε στο Twitter ο Χοσέ Μανουέλ Ροντρίγκεθ Ουρίμπες, αναρτώντας ένα άρθρο της εφημερίδας El Pais για την υπόθεση αυτήν.

Ο πίνακας αποσύρθηκε από τη δημοπρασία, όπως επιβεβαίωσε ο οίκος δημοπρασιών Ansorena που είχε αναλάβει την πώλησή του. «Διάφοροι ειδικοί μελετούν επί του παρόντος το έργο», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε πως το έργο δεν μπορεί να εξαχθεί από την Ισπανία.

Σύμφωνα με τη Μαρία Κριστίνα Τερζάγκι, καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ρόμα Τρε, ο πίνακας είναι σίγουρα έργο του Καραβάτζιο. «Είναι δικός του», διαβεβαίωσε μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica. «Ο πορφυρός μανδύας του Χριστού είναι της ίδιας ποιότητας με το κόκκινο της Σαλώμης (στον πίνακα «η Σαλώμη με το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή») που βρίσκεται στο Πράδο της Μαδρίτης», εξήγησε.

