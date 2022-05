Μια «αφέντρα» παίρνει λεφτά από πελάτες για να ικανοποιήσει τις πιο παράξενες… «ορέξεις» τους, με έναν από αυτούς να πληρώνει μέχρι και 2,500 λίρες Αγγλίας και για να τις καθαρίσει το σπίτι, σε ένα από τα πιο περίεργα και προσοδοφόρα – για την ίδια – αιτήματα πελάτη.

Η 27χρονη, Ellesha McKay, η οποία δουλεύει και ως πορνοστάρ με το όνομα Rosie Belle, ζει με τον 29χρονο σύντροφό της και το 5χρονο παιδί της, με τον ίδιο να τη στηρίζει επαγγελματικά και να δηλώνει ότι «λατρεύει την αυτοπεποίθηση που της δίνει». Τα περισσότερα λεφτά της, όμως, τα βγάζει από τους πελάτες στη δουλειά της ως «αφέντρα» (dominatrix).

Συνολικά, δηλώνει ότι βγάζει περίπου 12.000 λίρες τον μήνα, με το εισόδημά της να έρχεται κυρίως από τα αιτήματα πελατών που θέλουν μια «αφέντρα» στο σεξ και όχι μόνο. Πολλοί την πληρώνουν για να θηλάσουν, να τους κάνει μούμιες ακόμα και να γίνουν το σκαμπό της.

Ωστόσο, το πιο παράξενο αίτημα που της έχουν κάνει είναι όταν ένας πελάτης πλήρωσε 2.500 λίρες για να της καθαρίσει το σπίτι, την ώρα που η ίδια άραζε και τον έβλεπε να κάνει φασίνα.

