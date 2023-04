Η ARTEMIS είναι το πρώτο στο είδος του ρομπότ που αναπτύχθηκε από τους μηχανολόγους μηχανικούς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) και είναι έτοιμο για το… γήπεδο.

‘Εχει ύψος 1,42 μ. και βάρος 38 κιλά. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, η ARTEMIS (το όνομα προέκυψε από τα αρχικά των λέξεων Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability, Προηγμένη Ρομποτική Τεχνολογία για Αυξημένη Κινητικότητα και Βελτιωμένη Σταθερότητα) μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία της ακόμη κι όταν δέχεται δυνατές κλωτσιές και σπρωξιές και να μην επηρεάζεται από αντικείμενα που ρίχνονται πάνω της, ενώ είναι επίσης ικανή να τρέχει. Όμως αυτό που διαφοροποιεί την ARTEMIS επιπλέον όλων αυτών είναι η ικανότητά της να κλωτσάει την μπάλα.

«Αν το ρομπότ σου δεν μπορεί ούτε καν να παίξει ένα ποδοσφαιρικό ματς, πώς θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το ρομπότ για πιο σημαντικά πράγματα, όπως να σώζει ζωές ανθρώπων;», λέει ο Ντένις Χονγκ, καθηγητής μηχανολογίας και αεριοδιαστημικής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ρομποτικής και Μηχανισμών (RoMeLa) στο UCLA, το οποίο έχει αναπτύξει την ARTEMIS.

Support us and be a part of the team! 🥰https://t.co/Athm2d0x1t pic.twitter.com/JF3de0snko