Το «Χέρι της Ερήμου»: Το επιβλητικό γλυπτό που δεσπόζει στην έρημο Ατακάμα της Χιλής

Το γλυπτό με το τεράστιο χέρι στην Χιλή, γνωστό ως «Mano del Desierto» (Χέρι της Ερήμου), είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μυστηριώδη έργα τέχνης στον κόσμο.

Το γλυπτό βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα και απέχει 75 χλμ. της πόλης Αντοφαγάστα, προσελκύοντας πλήθος τουριστών.

Το χέρι είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και σίδερο και είναι είναι ορατό από μεγάλη απόσταση, αφού έχει ύψος περίπου 11 μέτρα, απεικονίζοντας μια τεράστια παλάμη που αναδύεται από το έδαφος.

Το επιβλητικό έργο σχεδίασε ο Χιλιανός γλύπτης Mario Irarrázabal, ενώ εγκαινιάστηκε στις 28 Μαρτίου 1992.

Η πρώτη αίσθηση που αποκομίζουν οι επισκέπτες, αντικρίζοντας το γλυπτό από κοντά, είναι ότι πρόκειται για ένα χέρι που ανήκει σε κάποιον αόρατο γίγαντα, ενώ το σκηνικό γίνεται ακόμα πιο απόκοσμο, λόγω της αχανούς ερήμου.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η έρημος Ατακάμα είναι μια από τις πιο ξηρές τοποθεσίες στον κόσμο, εντείνοντας το αίσθημα του μυστικισμού.

Το γλυπτό υπενθυμίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από το καθεστώς Πινοσέτ, ενώ το τεράστιο μέγεθος του αντιπροσωπεύει το πόσο ευάλωτοι είμαστε ως άνθρωποι.

Ωστόσο, δεν αποτελεί το μοναδικό έργο του διάσημου καλλιτέχνη, καθώς στην παραλία Brava της τουριστικής πόλης Πούντα ντελ Έστε, στην Ουρουγουάη, υπάρχει ένα ακόμη (μικρότερο σε μέγεθος) χέρι (la mano) που είναι επίσης γνωστό ως «Los Dedos» (Τα Δάχτυλα) ή «Hombre emergiendo a la vida» ( Άνθρωπος που Αναδύεται στη Ζωή). Το εν λόγω γλυπτό φιλοτεχνήθηκε από τον Χιλιανό καλλιτέχνη το 1982.

Ορισμένοι, πάντως, αναφέρουν ότι τα δύο χέρια αντιπροσωπεύουν την Μητέρα Φύση που κρατά τη νότια Αμερική.

Ωστόσο, και τα δύο χέρια απλώνονται προς τον ουρανό, κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί και ως αναζήτηση του πνευματικού κόσμου και της ανώτερης δύναμης.

Με την πάροδο των ετών, πάντως, το επιβλητικό «Χέρι της Ερήμου» έχει καταστεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της Χιλής, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης, δεδομένου ότι μερικοί ταξιδιώτες ζωγραφίζουν γκράφιτι πάνω στο γλυπτό.