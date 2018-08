Οι ταινίες Blockbusters κοστίζουν ακόμα και δισεκατομμύρια. Όσα όμως χρήματα έχουν «πέσει», όση προσοχή έχει δοθεί και όσο άρτια και να λειτουργεί η παραγωγή, λάθη γίνονται σχεδόν πάντα.

Τα κινηματογραφικά στούντιο δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να προσέξουν λάθη και να κοπούν στο μοντάζ, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τους ξεφεύγουν πράγματα, όπως στις ταινίες The Last Samurai, Jurassic Park, Quantum of Solace, Gladiator, Transformers: Age of Extinction, The Dark Knight Rises, Batman Begins και Star Wars.

Κομπάρσοι κάνουν ότι σκουπίζουν ενώ δεν ακουμπά η σκούπα στο πάτωμα, χτυπούν κατά λάθος το κεφάλι τους στο ταβάνι, πέφτουν μόνοι τους σε αγώνες μάχης και πυροβολούν χωρίς πεθαίνει αυτός που στοχεύουν!

Το μάτι του φανατικού σινεφίλ blockbuster δεν το ξεγελά ούτε και ο καλύτερος σκηνοθέτης! Δείτε το βίντεο: