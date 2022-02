Γονείς για πρώτη φορά έγινε ένα ζευγάρι γκέι πιγκουίνων σε Ζωολογικό Πάρκο στη Νέα Υόρκη. Δύο αρσενικοί πιγκουίνοι – ο Elmer και ο Lima – κατάφεραν να εκκολάψουν την 1η Ιανουαρίου το αυγό που φρόντιζαν και τώρα έχουν αναλάβει και την ανατροφή του νεοσσού.

Ο Elmer και ο Lima – δύο πιγκουίνοι Χούμπολτ – έγιναν μπαμπάδες την 1η Ιανουαρίου του 2022, όπως ανακοίνωσε το Ζωολογικό Πάρκο «Rosamond Gifford». Οι υπεύθυνοι προσθέτουν ότι οι δύο αρσενικοί πιγκουίνοι κατά την περίοδο της αναπαραγωγής ανέπτυξαν έναν πολύ ισχυρό δέσιμο, φροντίζοντας το αυγό τους και προστατεύοντας την φωλιά που έφτιαξαν για αυτό.

«Πρόκειται για το πρώτο νεοσσό που θα υιοθετηθεί από ζευγάρι πιγκουίνων του ίδιου φύλου στο Ζωολογικό Πάρκο “Rosamond Gifford” στη Νέα Υόρκη» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε στο Facebook. «Οι ανάδοχοι γονείς, δύο ενήλικοι αρσενικοί πιγκουίνοι Χούμπολτ – ο Elmer και ο Lima -, φρόντιζαν εναλλάξ για την εκκόλαψη του αυγού και κάνουν εξαιρετική δουλειά προσέχοντας για την σίτιση και την επιβίωση του νεοσσού», προσθέτουν οι υπεύθυνοι του Ζωολογικού Πάρκου.

Το Ζωολογικό Πάρκο, όπως αναφέρει η New York Post, αναθέτοντας την φροντίδα αυγών και σε ομόφυλα ζευγάρια πιγκουίνων επιχειρεί να αυξήσει τις πιθανότητας εκκόλαψης τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το αυγό προήλθε από ένα ζευγάρι πιγκουίνων -την Poquita και τον Vente- που δεν θα μπορούσε να επιβιώσει αν δεν το αναλάμβανε άλλο ζευγάρι.

Ο Elmer και ο Lima πάντως μέχρι σήμερα αποδεικνύονται εξαιρετικοί γονείς. Ο μικρός πιγκουίνος που μεγαλώνουν ήδη είναι 226 γραμμάρια και οι υπεύθυνοι σκέφτονται να δώσουν στο εν λόγω ζευγάρι κι άλλο αυγό.

