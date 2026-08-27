Γάτα στη σκάλα του λεωφορείου: Τι ισχύει πραγματικά για τη μεταφορά κατοικιδίων στα ΚΤΕΛ

Το πρόσφατο περιστατικό σε δρομολόγιο των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, όπου – σύμφωνα με σχετική καταγγελία – επιβάτιδα φέρεται να κλήθηκε να τοποθετήσει τη γάτα της στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου, έφερε ξανά στην επιφάνεια ένα ζήτημα για το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική σύγχυση.

Πού και με ποιους όρους επιτρέπεται, τελικά, να ταξιδεύουν τα ζώα συντροφιάς στα μέσα μαζικής μεταφοράς;

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Η σύντομη απάντηση είναι σαφής.

Τα μικρά ζώα συντροφιάς επιτρέπεται να μεταφέρονται στον χώρο των επιβατών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν προβλέπεται η τοποθέτησή τους σε σκάλες, σημεία εισόδου και εξόδου ή άλλους χώρους που δεν εξασφαλίζουν ασφαλή μεταφορά.

Το περιστατικό στον Βόλο οδήγησε, άλλωστε, και στη δημόσια απολογία της διοίκησης των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, η οποία ανέφερε ότι ζητήθηκαν εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους εργαζομένους και ότι θα εξεταστεί αν υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους.

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Το βασικό πλαίσιο: Το ζώο ταξιδεύει με τον συνοδό του

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς μικρών ζώων συντροφιάς στα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, υπό βασικές προϋποθέσεις.

Το ζώο πρέπει να συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη-κηδεμόνα ή τον κάτοχό του και να βρίσκεται σε ασφαλές και κατάλληλο κλουβί μεταφοράς. Με απλά λόγια, η μεταφορά του δεν αντιμετωπίζεται ως «αποσκευή» που τοποθετείται όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος, αλλά ως μετακίνηση ενός ζωντανού οργανισμού που πρέπει να γίνεται με τρόπο ασφαλή τόσο για το ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς έχει, μάλιστα, υπενθυμίσει πρόσφατα ειδικά για τα ταξίδια με ΚΤΕΛ ότι η μεταφορά μικρών ζώων επιτρέπεται όταν το κατοικίδιο συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη-κηδεμόνα του, βρίσκεται σε κατάλληλο κλωβό μεταφοράς και τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και ευζωίας.

Όχι στον χώρο αποσκευών

Ένα από τα σημεία στα οποία η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα σαφής αφορά τα λεωφορεία.

Η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων απαγορεύεται. Η απαγόρευση αυτή είναι ρητή και αφορά ακριβώς τον κίνδυνο που συνεπάγεται η μεταφορά ενός ζώου σε χώρο που δεν προορίζεται για την παραμονή επιβατών ή ζωντανών οργανισμών.

Το ίδιο σκεπτικό εξηγεί γιατί η τοποθέτηση ενός ζώου στη σκάλα ή σε σημείο εισόδου και εξόδου δεν αποτελεί λύση. Πρόκειται για χώρους διέλευσης επιβατών και όχι για ασφαλείς θέσεις μεταφοράς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ψηφιακής Πύλης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, τα ζώα δεν πρέπει να παραμένουν σε χώρους αποσκευών, ενώ η μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς προϋποθέτει τη χρήση κατάλληλου κουτιού μεταφοράς.

Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης πριν από το ταξίδι

Για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και προβλήματα κατά την επιβίβαση, ο ιδιοκτήτης-κηδεμόνας ή κάτοχος του ζώου έχει και ο ίδιος συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να διαθέτει ένα κατάλληλο και ασφαλές κλουβί μεταφοράς, στο οποίο το ζώο μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να κινδυνεύει να τραυματιστεί ή να διαφύγει.

Παράλληλα, η ευθύνη για την καλή κατάσταση και τη συμπεριφορά του ζώου κατά τη διάρκεια της μετακίνησης παραμένει στον συνοδό του. Στην περίπτωση ζώου που μπορεί να παρουσιάσει επιθετική ή μη κοινωνική συμπεριφορά, ο ιδιοκτήτης-κηδεμόνας οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Για τα μικρά ζώα που ταξιδεύουν μέσα σε κατάλληλο κλωβό, η χρήση φίμωτρου δεν αποτελεί γενικό κανόνα μεταφοράς.

Και τι ισχύει για τους σκύλους βοήθειας;

Οι σκύλοι βοήθειας αποτελούν ειδική κατηγορία.

Μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να βρίσκονται μέσα σε κλουβί μεταφοράς, εφόσον φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό χειρισμού, όπως προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Η εξαίρεση αυτή συνδέεται με τον ουσιαστικό ρόλο τους στην υποστήριξη του ατόμου που συνοδεύουν.

Το πρόβλημα δεν είναι η νομοθεσία αλλά η εφαρμογή της

Το περιστατικό στα ΚΤΕΛ Μαγνησίας δείχνει ότι, παρά τη σαφή ύπαρξη κανόνων, το πρόβλημα συχνά βρίσκεται στην καθημερινή εφαρμογή τους.

Για πολλούς επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο, η διαδικασία εξακολουθεί να εξαρτάται από το πόσο καλά γνωρίζει το ισχύον πλαίσιο το προσωπικό του εκάστοτε μέσου μεταφοράς. Αυτό δημιουργεί περιττές αντιπαραθέσεις, αλλά κυρίως ανασφάλεια για τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν μαζί με το ζώο τους.

Η βασική αρχή, πάντως, είναι ξεκάθαρη: ένα μικρό ζώο συντροφιάς που μεταφέρεται νόμιμα και με ασφάλεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε ως αποσκευή ούτε ως εμπόδιο στη μετακίνηση των επιβατών.

Ο κατάλληλος κλωβός, η παρουσία του συνοδού και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας είναι τα βασικά στοιχεία που προβλέπει το πλαίσιο. Και, όπως έδειξε το περιστατικό στον Βόλο, η σωστή ενημέρωση όλων – επιβατών και εργαζομένων – παραμένει εξίσου σημαντική με την ίδια τη νομοθεσία.

Τι να θυμάστε αν ταξιδεύετε με κατοικίδιο σε ΚΤΕΛ