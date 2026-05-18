16ο Συνέδριο της ΝΔ: Οι 150 που εκλέχθηκαν για τη νέα Πολιτική Επιτροπή και οι ψήφοι που συγκέντρωσαν

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17.05.2026) η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο 16ο συνέδριο της ΝΔ.
Πηγές της ΝΔ αναφέρουν πως υποψήφιοι είναι πρόσωπα που δεν εμφανίστηκαν ευκαιριακά στην πολιτική σκηνή και που υπηρετούν με πίστη τις αξίες και τις αρχές της δυνατής κεντροδεξιάς παράταξης. Αναφέρουν δε, πως τα 214 στελέχη που ήταν υποψήφια για την Νέα Πολιτική Επιτροπή εκφράζουν όλες τις δημιουργικές τάσεις, που συνθέτουν διαχρονικά τη Νέα Δημοκρατία και την κάνουν μεγάλη και δυνατή.
«Σε μια εποχή όπου η πολιτική συχνά χαρακτηρίζεται από ευκαιριακές μετακινήσεις και προσωποκεντρικές λογικές, τα στελέχη αυτά υπενθυμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαθέτει βαθιές οργανωτικές ρίζες, ισχυρή κομματική ταυτότητα και στελέχη που εκφράζουν αυθεντικά τον κόσμο της παράταξης. Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο πολιτικό μήνυμα της εκλογής τους», συμπληρώνουν.
Υπενθυμίζεται πως η ψηφοφορία διεξήχθη σε 30 εκλογικά τμήματα και ολοκληρώθηκε ομαλά.
Τα αποτελέσματα των εκλογών για την Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αποτελούμενη από τους Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο και τους Χρήστο Καπετάνο, βουλευτή Λαρίσης, Ευτυχία Αδηλίνη Γραμματέας Παλαιών Στελεχών, Θεοπίστη Κρυσταλλίδου Γραμματέας Εθελοντισμού και Γεώργιο Κατσαούνο, σύμβουλος προέδρου, ως μέλη, συνεδρίασε την Κυριακή προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα:
1. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 714 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2. ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 702 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3. ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 694 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 690 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5. ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 681 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6. ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 673 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7. ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 669 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
8. ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 662 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
9. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 658 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
10. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) 655 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
11. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 649 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
12. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 640 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
13. ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 625 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
14. ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ 611 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
15. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 597 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
16. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 590 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
17. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 557 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
18. ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 510 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
19. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 504 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
20. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 501 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
21. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) 487 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
22. ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 424 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
23. ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 413 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
24. ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
25. ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 395 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
26. ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 392 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
27. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 386 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
28. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 378 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
29. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 351 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
30. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) 348 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
31. ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 340 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
32. ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 339 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
33. ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 315 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
34. ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 314 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
35. ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ 307 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
36. ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 299 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
37. ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
38. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 287 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
39. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 279 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
40. ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 278 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
41. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 277 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
42. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
43. ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 259 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
44. ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 257 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
45. ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 254 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
46. ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 251 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
47. ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 250 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
48. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
49. ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 244 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
50. ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
51. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
52. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 236 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
53. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 228 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
54. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
55. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 223 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
56. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
57. ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
58. ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
59. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
60. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
61. ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
62. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
63. ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 214 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
64. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 208 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
65. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
66. ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
67. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 204 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
68. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 202 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
69. ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 201 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
70. ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
71. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
72. ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
73. ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
74. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
75. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
76. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
77. ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
78. ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 188 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
79. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 186 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
80. ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
81. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
82. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
83. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
84. ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
85. ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
86. ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
87. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
88. ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
89. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 177 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
90. ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
91. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
92. ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
93. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
94. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
95. ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
96. ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
97. ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 170 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
98. ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
99. ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
100. ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
101. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
102. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
103. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
104. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 164 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
105. ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 163 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
106. ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
107. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
108. ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 159 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
109. ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
110. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
111. ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
112. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
113. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 152 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
114. ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
115. ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
116. ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 150 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
117. ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
118. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
119. ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
120. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
121. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
122. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
123. ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 140 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
124. ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 139 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
125. ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 136 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
126. ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) 135 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
127. ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 134 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
128. ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 133 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
129. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
130. ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
131 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 128
132 ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 128 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
133. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 127 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
134. ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 126 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
135. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126
136. ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 125
137. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124
138. ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 121
139. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121
140. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120
141. ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 119 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
142. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 117
143. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 115 ΝΑΙ
144. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 114
145. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 111
146. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
147. ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
148. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109
149. ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 108 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
150. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 107 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
151. ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 106 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
152. ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105
153. ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105
154. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 103 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
155. ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 102
156. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 101 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
157. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
158. ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99
159. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 98 ΝΑΙ
160. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 97 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
161. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97
162. ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96
163. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
164. ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95
165. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 95
166. ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 91 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
167. ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 91
168. ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 91
169. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 90
170. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
171. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 88 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
172. ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87
173. ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 86 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
174. ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 86
175. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 85
176. ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 83
177. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 80
178. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 78
179. ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 76
180. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ 74
181. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) 73
182. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73
183. ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ72
184. ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 69
185. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ 66
186. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66
187. ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64
188. ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62
189. ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62
190. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 61
191. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 61
192. ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 60
193. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
194. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) 58
195. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58
196. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58
197. ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 57
198. ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55
199. ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 48
200. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45
201. ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44
202. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 43
203. ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 43
204. ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 42
205. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 41
206. ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 38
207. ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 37
208. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 35
209. ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35
210. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 33
211. ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31
212. ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29
213. ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
214. ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 24